En VPN-tunnel gir personvern og sikkerhet

En VPN-tunnel (ofte kalt et VPN eller virtuelt privat nettverk) er en kryptert tilkobling mellom din datamaskin eller mobile enhet og det store internettet. Siden tilkoblingen din er kryptert, vil ingen annen ved VPN-tunnelen kunne fange opp data, overvåke eller endre på kommunikasjonen din.

All dataen din går gjennom en VPN-tunnel som ingen andre kan se i. Dette beskytter surfingen og chattingen din samt all annen trafikk fra de nysgjerrige øynene hos internettleverandøren din, myndigheter eller personer som prøver å overvåke aktiviteten din over gratis offentlig Wi-Fi.