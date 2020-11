Hjemme-VPN og bedrifts-VPN forklart

Hvordan er et personlig VPN annerledes enn et bedrifts-VPN?

Et personlig VPN er et som er satt opp for å gi et individ fordeler, ikke en organisasjon. ExpressVPN tilbyr VPN-apper og -tjenester direkte til individuelle abonnenter.

Som et bedrifts-VPN, lar ExpressVPN deg bruke internett som om du var på et annet sted, og det gir deg et beskyttende lag av kryptering. Ulikt bedrifts-VPN, er imidlertid ExpressVPN utformet for å beskytte personvernet til de individuelle kundene, ikke interessene til en bedrift, myndighet eller andre foretak.