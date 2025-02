Denne veiledningen er for brukere som har problemer med å strømme Netflix mens de er koblet til VPN.

Etter hvert trinn, kontroller om problemet er løst før du går videre til neste seksjon.

For å overholde Netflix bruksbetingelser og ExpressVPNs Vilkår for bruk bør du koble deg til en serverlokasjon som samsvarer med landet du befinner deg i nå.

1. Endre til en annen VPN-serverlokasjon

Hvis du er en amerikansk bruker og har problemer med å strømme Netflix, prøv å bytte til disse VPN-serverlokasjonene i følgende rekkefølge:

USA – Washington DC USA – San Francisco USA – New York USA – New Jersey – 3 USA – Los Angeles – 3 USA – Denver

Nedenfor er instruksjoner for å endre din VPN-serverlokasjon på:

Hvis du strømmer via Netflix-appen, bør du tvinge-legg den ned og åpne den igjen hver gang du endrer lokasjon. Nedenfor er instruksjoner for tvangslukking av en app på: iOS: Sveip opp fra bunnen av startskjermen, og hold fingeren nede til app-forhåndsvisningene vises til venstre. Sveip for å finne Netflix-appforhåndsvisningen, og sveip deretter opp for å lukke appen. Android: Åpne multitasking-grensesnittet på Android-enheten din. Måten du gjør dette på varierer avhengig av enheten din: Hvis enheten din har tre ikoner nederst på skjermen, trykk enten på ikonet med tre vertikale linjer eller kvadrat-ikonet.

Hvis enheten din har en enkelt horisontal linje nederst på skjermen, sveip opp fra bunnen til midten av skjermen, hold i et sekund, og slipp deretter. Deretter, sveip for å finne Netflix-appforhåndsvisningen, og sveip for å tvinge-legg ned appen. Retningen du må sveipe avhenger av enheten din. Android TV: Gå til Innstillinger, velg Apper, og bla for å finne Netflix-appen. Velg appen, velg deretter Stopp tvangsmessig. Fire TV/Fire Stick: Gå til Innstillinger, velg Applikasjoner, velg Administrer installerte applikasjoner. Bla for å finne Netflix-appen. Velg appen, velg deretter Stopp tvangsmessig. Apple TV: Dobbeltklikk på TV-ikonet på fjernkontrollen din for å se appene som kjører nå. Sveip for å finne Netflix-appforhåndsvisningen, og sveip deretter opp for å lukke appen.

Hvis du er en ikke-amerikansk bruker og har problemer med å strømme Netflix, gå videre til neste trinn.

2. Logg ut av Netflix-appen, og logg deretter inn igjen

Hvis du bruker Netflix-appen, logg ut av den, start enheten på nytt, og logg deretter inn igjen.

3. Se Netflix fra nettleseren din

Prøv å strømme Netflix via nettleseren ved å gå til https://www.netflix.com/ og logg inn med dine Netflix-kontodetaljer.

Hvis du har problemer med å strømme Netflix fra nettleseren din mens du er koblet til VPN:

Last ned ExpressVPN-nettleserutvidelsen (tilgjengelig for Windows, Mac og Linux). For å bruke nettleserutvidelsen må du også ha ExpressVPN appen installert på datamaskinen. Amerikanske brukere bør prøve å koble til disse serverlokasjonene i følgende rekkefølge: USA – Washington DC USA – San Francisco USA – New York USA – New Jersey – 3 USA – Los Angeles – 3 USA – Denver Ikke-amerikanske brukere bør gå videre til neste trinn. Prøv å bruke en annen nettleser. ExpressVPN nettleserutvidelse er tilgjengelig på Windows, Mac og Linux, og fungerer med Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave og Microsoft Edge. ExpressVPN appen må også være installert.

4. Kontakt kundestøtte

Hvis du fortsatt ikke kan strømme Netflix mens du er koblet til VPN, når som helst ved å klikke eller trykke på chatboksen nederst til høyre på skjermen.

ExpressVPN er optimalisert for å fungere med Netflix, slik at du kan nyte nettes personvern og sikkerhet til enhver tid, uten at VPN-en forstyrrer. Det skal aldri brukes som et middel til å omgå opphavsrett, noe som er strengt i strid med våre Vilkår for bruk. Siden vi ikke kan se eller kontrollere hva du gjør mens du er tilkoblet vårt VPN, er du til enhver tid ansvarlig for å overholde våre vilkår, Netflix bruksbetingelser og gjeldende lover. Overholdelse krever at du befinner deg i USA mens du strømmer Netflix med ExpressVPN.