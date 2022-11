Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Har du et spørsmål? Få svarene her!

Trenger du hjelp med å sette opp ExpressVPN på enheten din? Se seksjonen for oppsettsveiledning.

Se seksjonen for oppsettsveiledning. Har du problemer med å bruke ExpressVPN på enheten din? Se seksjonen for feilsøkingsveiledning.

Trenger du kundestøtte via live-chat? Du kan også .

Hva er et VPN?

VPN står for virtuelt privat nettverk, en sikker tunnel mellom to eller flere enheter.

Å koble til et VPN gir deg en kryptert tilkobling til internett. Dette lar deg forbli privat og sikker, og det gir deg tilgang til det nettinnholdet du vil — uansett hvor du er.

Les mer om hva et VPN er.

Hva kan jeg gjøre med et VPN?

Et VPN er et digitalt, allsidig overlevelsesverktøy. Du kan bruke VPN-et ditt til å:

Denne videoen er tekstet på forskjellige språk. Bytt til språket ditt ved å velge tannhjulikonet, deretter «Subtitles/CC» for å åpne språkmenyen.

Les mer om hva et VPN kan gjøre.

Hvilke tjenester kan jeg få tilgang til med et VPN?

Et VPN hjelper deg med å få tilgang til en rekke strømmetjenester på nett, sosiale medier og nyhetstilbydere trygt og sikkert.

Se en liste over tjenester du kan få tilgang til med ExpressVPN her.

Vil et VPN sakke ned internettilkoblingen min?

Det er mulig med ethvert VPN, men forskjellen er ofte ikke merkbar. Hvis internettleverandøren din struper bestemte typer trafikk, kan bruk av et VPN faktisk øke hastigheten din. ExpressVPN kjører et premium-nettverk med høy hastighet ved bruk av båndbredde fra de beste leverandørene.

Les mer om hvordan et VPN kan overvinne nettleverandørstruping.

Hvor mye koster ExpressVPN?

ExpressVPN tilbyr tre standardabonnementer. Abonnementene koster $ 8,32 per måned for et årsabonnement, $ 9,99 per måned for et halvårsabonnement og $ 12,95 per måned for et månedsabonnement.

Abonnementstype Pris/måned 12 måneder $ 8,32 Seks måneder $ 9,99 En måned $ 12,95

Hvert abonnement kommer med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, så du kan prøve tjenesten uten risiko. Du kan se betalingsmetodene og skaffe ExpressVPN her.

Har du flere spørsmål om ExpressVPN-abonnementer? .

Er ExpressVPN gratis?

Nei. ExpressVPN er en premium VPN-tjeneste, selv om en gratis prøveperiode er tilgengelig for bestemte mobilenheter.

Videre kommer alle abonnementer med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, som betyr at du kan prøve oss i en måned med null risiko om du ombestemmer deg.

Hvordan fungerer 30-dagers pengene-tilbake-garantien?

ExpressVPN er sikre på at du vil nyte verdens mest pålitelige og lynraske VPN. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med opplevelsen din, har du hele 30 dager til å få tilbakebetaling for hvilket som helst ExpressVPN-abonnement du har valgt. Bare .

Les mer om 30-dagers pengene-tilbake-garantien her.

Hva vil jeg få med abonnementet mitt?

Hvert abonnement kommer med tilgang til alle ExpressVPN-apper og serverlokasjoner. Du kan laste ned ExpressVPN-apper på så mange enheter du vil, eller bruke instruksjonene for manuell konfigurasjon.

Les mer om funksjonene som er tilgjengelige for alle ExpressVPN-abonnementer.

Se oppsettsinstruksjoner for ExpressVPN-apper og manuelle konfigurasjoner her.

Hvordan betaler jeg for abonnementet mitt?

ExpressVPN aksepterer en rekke betalingsmetoder.

Hvordan sier jeg opp abonnementet mitt?

For instruksjoner om å avslutte abonnementet ditt, vennligst se her.

Tilbyr ExpressVPN et livstidsabonnement?

Nei. Å tilby en sikker, rask og pålitelig VPN-tjeneste krever løpende vedlikeholdsutgifter.

Livstidsabonnementer betyr at tilbydere må håndtere en manglende vedvarende inntekt. De takler vanligvis dette ved å tilby billigere og mindre sikker infrastruktur, selge brukerlogger og IP-adresser for ekstra inntekt, eller begrense teknologioppgraderinger og kundestøtte for å redusere kostnadene.

ExpressVPN er forpliktet til å beskytte personvernet ditt på nett og kontinuerlig investere ressurser for å sikre at du får en tjeneste i toppklasse. Du kan lese hele bloggposten for mer informasjon om hvorfor det ikke er noen livstidsabonnementer for ExpressVPN.

Hvorfor er ExpressVPN dyrere enn andre VPN?

Å kjøre et sikkert og lynraskt nettverk på den skalaen ExpressVPN gjør er dyrt. I motsetning til billige VPN-tilbydere, investerer ExpressVPN i en bedre og mer pålitelig plattform for å gi deg en overlegen og sikker opplevelse. ExpressVPN er fortsatt verdt pengene og tilbyr 35 % rabatt for kunder som registrerer seg for ettårsabonnement.

Du kan også dra nytte av ExpressVPNs verveprogram og tjene 30 gratisdager for hver venn du verver og som registrerer seg.

Les mer om fordelene ved et premium, betalt VPN.

Blir jeg varslet hvis abonnementet mitt blir avsluttet?

ExpressVPN forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte tjenester når som helst med rimelig varsel til deg. Der det er aktuelt vil betalingen bli refundert til deg.

Se tjenestevilkårene for ExpressVPN for mer informasjon.

Hvor mange enheter kan være tilkoblet ExpressVPN samtidig?

Ett enkelt abonnement kan brukes samtidig på fem enheter, uavhengig av plattform (inkludert virtuelle maskiner). Du kan installere ExpressVPN på så mange enheter du vil, men bare fem enheter kan være tilkoblet samtidig.

Hvis du ønsker å bruke abonnementet ditt på flere enn fem enheter samtidig, kan du:

Lær hvordan du kobler til mer enn fem enheter med ett abonnement.

Hvilke enheter og plattformer støtter dere?

ExpressVPN har apper for Windows, Mac, iOS, Android, Linux, rutere og Kindle, så vel som manuelle konfigurasjoner for Linux, Chromebook, trådløse rutere (Sabai, DD-WRT, Asus eller Tomato) og strømmeenheter eller spillkonsoller (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 eller Xbox 360).

Les mer om å bruke ExpressVPN på din enhet.

Tilbyr dere statiske eller dynamiske IP-adresser?

ExpressVPN tilbyr ikke dedikerte, eller statiske, IP-adresser. Dette er fordi ExpressVPNs IP-adresser regelmessig roteres. Når du kobler til en ExpressVPN-server, vil du bli tildelt den beste mulige IP-adressen som er tilgjengelig. Det kan være en IP-adresse du har koblet til før, eller du kan få en annen. ExpressVPN roterer IP-adressene som brukes av alle kunder for å øke brukeranonymiteten og ivareta personvernet ditt.

Hvor mange IP-adresser har dere?

ExpressVPN har tusenvis av servere på dusinvis av steder rundt om i verden. Hver lokasjon kan ha hundrevis av servere, hvor hver server inneholder tusenvis av IP-adresser. Servertilgjengelighet varierer i henhold til den valgte tilkoblingsprotokollen (Lightway, OpenVPN eller IKEv2). ExpressVPN spesifiserer ikke antallet tilgjengelige IP-adresser, da det kan variere avhengig av etterspørsel og andre faktorer.

For en oppdatert liste over alle lokasjonene våre, se her.

Viktig: L2TP/IPsec gir svake sikkerhetsfordeler og bør kun brukes til anonymisering eller for å bytte lokasjoner. Den er ikke tilgjengelig i ExpressVPN for Mac v10.9.0 og nyere.

Logger dere dataene mine?

ExpressVPN er et personvernfokusert selskap som ikke lagrer aktivitetsloggene eller tilkoblingsloggene til brukerne våre. ExpressVPN samler inn minimal informasjon om bruken av tjenestene våre for å identifisere og adressere tekniske problemer, men denne informasjonen kan ikke brukes for å koble deg til en spesifikk aktivitet eller atferd.

For flere detaljer kan du lese ExpressVPNs strenge politikk om å ikke lagre aktivitets- eller tilkoblingslogger, så vel som personvernpolitikken og tjenestevilkårene.

Er ExpressVPN trygt?

Ja! ExpressVPN tar mange tiltak for å sikre at VPN-tilkoblingen din er trygg og sikker:

IP-maskering via serverlokasjoner rundt om i verden

Industristandard 256-biters AES-kryptering

Network Lock (nettbryter) for overlegen lekkasjebeskyttelse

Ingen aktivitetslogger og ingen tilkoblingslogger

Privat, kryptert DNS på hver server

«Perfect Forward Secrecy» for fremtidsbeskyttet personvern

Foruten disse standardfunksjonene, har ExpressVPN et dedikert team av sikkerhetsingeniører som kontinuerlig jobber for å oppgradere nettverket og appene våre for å bekjempe nye trusler mot personvernet ditt.

Har dere et verveprogram?

Ja! ExpressVPN belønner hver vellykket verving med 30 dager med gratis tjeneste. Det er ingen begrensninger til hvor mange du kan verve. Så registrer deg og begynn å verve. 🙂

Finn ut mer om ExpressVPNs verveprogram.

Hvorfor skal jeg velge ExpressVPN fremfor andre VPN-tilbydere?

ExpressVPN kjører et premium VPN-nettverk som er optimalisert for høy hastighet og pålitelighet. Nyt ubegrenset båndbredde og ditt valg av servere i dusinvis av land rundt om i verden. ExpressVPN har bygd bransjens beste nettverk og VPN-apper. Fortsatt ikke overbevist? ExpressVPN kommer med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti for alle abonnementer, så du kan prøve den beste VPN-tjenesten som er tilgjengelig med null risiko.

Hva er ExpressVPNs tjenestevilkår?

For å lese mer om ExpressVPN som et selskap, vennligst les ExpressVPNs tjenestevilkår her.

Hvordan logger jeg inn på ExpressVPN-kontoen min?

Du kan logge inn på ExpressVPN-kontoen din på ExpressVPNs nettsted ved hjelp av to metoder.

Du kan logge deg inn ved å bruke brukernavnet og passordet som er knyttet til ExpressVPN-kontoen din.

Alternativt kan du også skrive inn e-postadressen som er tilknyttet ExpressVPN-kontoen din og be om en e-post med lenke til innlogging. Åpne lenken i e-posten din for å fullføre innloggingen til kontoen din.

Hvis du ikke har en ExpressVPN-konto, kan du skaffe deg et abonnement ved å klikke nedenfor:

Hvordan installerer jeg ExpressVPN?

Skaff deg et ExpressVPN-abonnement Gå til ExpressVPN.com og velg MIN KONTO øverst på siden Logg inn med ditt brukernavn og passord Under Mine abonnementer, velg Sett opp ExpressVPN Velg LAST NED for versjonen som passer for din enhet Følg instruksjonene for å sette opp ExpressVPN på enheten din og nyt internett med ekstra personvern og sikkerhet!

Trenger du hjelp? .

I motsetning til mobilversjonene, oppdateres ikke ExpressVPNs skrivebordsapp automatisk.

For å oppdatere appen din trenger du bare å laste ned og kjøre insallasjonsprogrammet til den nyeste versjonen av ExpressVPN-appen for Windows, Mac og Linux.

Hvorfor varsler ikke ExpressVPN-appen meg om at en ny versjon er tilgjengelig?

ExpressVPN varsler kunder om nye utgivelser gradvis for å sikre en smidig overgangsprosess. For å laste ned den nyeste versjonen av hvilken som helst ExpressVPN-app, vennligst besøk www.expressvpn.com/latest.

Hva er lokasjonsvelgeren?

Lokasjonsvelgeren lar deg velge hvilken VPN-serverlokasjon du kobler til.

Fra lokasjonsvelgeren kan du se serverlokasjonene du nylig koblet til, de du har markert som favoritter, og alle serverlokasjonene som er tilgjengelige. ExpressVPN vil også anbefale de beste serverlokasjonene basert på hvor du er.

Se instruksjoner for å velge lokasjoner:

For mer informasjon om å velge serverlokasjoner, se denne veiledningen eller for hjelp.

Struper ExpressVPN tilkoblingen min?

Nei. Med ExpressVPN er det ingen månedlige datatak og ingen internettleverandørstruping.

Finn ut hvordan et VPN hjelper deg med å overvinne struping og laste ned uten begrensninger.

Kan jeg slette ExpressVPN-kontoen min?

Du kan slette ExpressVPN-kontoen din via ExpressVPN for iOS (iPhone eller iPad) eller ved å kontakte .

Merk: Før du sletter kontoen din, sørg for at abonnementet ditt er sagt opp. Ellers vil du fortsatt bli belastet. Avhengig av hvor du kjøpte abonnementet ditt, kan du si det opp via ExpressVPNs nettsted, Apple App Store eller Google Play Butikk. Du kan også si det opp ved å kontakte kundestøtte via live-chat eller e-post.

Hvis du bruker ExpressVPN for iOS, kan du slette kontoen din i appen ved å bruke stegene nedenfor:

Hvis du har et aktivt abonnement:

Åpne ExpressVPN-appen på din iPhone eller iPad. Trykk Valg > Konto. Trykk Slett konto. Trykk Ja, slett kontoen min. Trykk Ferdig.

Hvis abonnementet ditt er utløpt:

Åpne ExpressVPN-appen på din iPhone eller iPad. På Abonnement utløpt-skjermen, trykk Slett konto. Trykk Ja, slett kontoen min. Trykk Ferdig.

For både aktive og utløpte abonnementer tar det 5 til 7 dager før kontoen er permanent slettet.

Trenger du hjelp? .

Jeg har fremdeles spørsmål. Hvordan kan jeg kontakte kundestøtte via live-chat?

For andre spørsmål eller problemer du har støtt på, vennligst .

Du kan også opprette en kundestøttesak eller sende en e-post direkte til:



