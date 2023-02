Viktig: Hvis du er i et land med et høyt nivå av internettsensur, . Hvis du bruker ExpressVPN manuelle konfigurasjoner, prøv å bytte til å bruke ExpressVPN-appen for optimalisert ytelse.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du løser problemer som får VPN-et til å stadig koble fra. Eksempler på dette problemet inkluderer:

Appen kobler fra umiddelbart eller en stund etter å ha vært tilkoblet.

Appen kobler fra når enheten din er i hvilemodus.

Du ser feilmeldingen «VPN-tilkoblingen falt uventet ut.»

De sannsynlige årsakene til dette inkluderer:

Innblanding fra internettleverandører

Dårlig tilkobling ved den valgte VPN-serverlokasjonen

Innblanding i utgående pakkeoverføring fra antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet ditt

Innblanding fra mobilenhetsinnstillingene dine

Innledende sjekk

Før du går videre, sjekk om du har en stabil internettilkobling ved å:

koble fra ExpressVPN åpne noen nettsteder etter ditt valg i nettleseren din

Hvis du får tilgang til nettstedene som normalt, er ikke VPN-frakoblingsproblemene dine forårsaket av internettilkoblingen. Følg feilsøkingsstegene nedenfor for å løse problemet.

Hvis du ikke får tilgang til internett selv når du er frakoblet ExpressVPN, er det sannsynligvis et problem med internettilkoblingen din. Sjekk om internettilkoblingen din er stabil eller ha underliggende problemer.

1. Last ned den nyeste versjonen av ExpressVPN

Sjekk om du bruker den nyeste versjonen av ExpressVPN-appen. Hvis ikke, last ned den nyeste app-versjonen.

Installer og konfigurer ExpressVPN-appen:

2. Koble til en annen ExpressVPN serverlokasjon

Koble til en annen VPN-serverlokasjon fra listen over anbefalte serverlokasjoner.

Koble til en annen serverlokasjon i …

Hvis du ikke lenger opplever mistede tilkoblinger etter å ha koblet til en annen VPN-serverlokasjon, kan det være et midlertidig problem med serverlokasjonen du tidligere prøvde å koble til. om problemet og bruk andre VPN-serverlokasjoner i mellomtiden.

3. Bytt VPN-protokollen din

VPN-protokoller er metodene som enhetene dine benytter for å koble til en VPN-server.

For den beste opplevelsen anbefaler ExpressVPN å bruke protokollvalget automatisk, som velges som standard.

Hvis du ikke kan koble til ExpressVPN med protokollen automatisk, anbefaler vi at du prøver de andre protokollene i følgende rekkefølge (om de er tilgjengelige):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Hvordan bytte protokoll for …

4. Deaktiver mobiltelefonens batterisparing og Wi-Fi-innstillinger

Batterisparingsmodusen og Wi-Fi-innstillingene til mobilenheten din kan blande seg inn i VPN-tilkoblingen din.

Deaktiver batterisparing (kun Android)

Noen Android-mobilenheter laget av OEM (Original Equipment Manufacturers) har aggressive batterisparingsmoduser som kan forstyrre VPN-tilkoblingen din. Prøv å deaktivere batterisparing.

Samsung-enheter

Gå til Innstillinger > Apper > ExpressVPN > Batteri > Optimaliser batteribruk. Slå strømsparing for ExpressVPN av.

OnePlus-enheter (7T)

Gå til Systeminnstillinger > Apper og varsler > Spesiell app-tilgang > Batterioptimalisering Deaktiver strømsparing for ExpressVPN Alternativt: Gå til Telefoninnstillinger > Batteri > Batterioptimalisering Bytt til Alle apper-listen. Fra nedtrekksmenyen øverst, trykk på ExpressVPN > Ikke optimaliser

Andre Android-enheter

Gå til Innstillinger > Apper & varsler > Spesiell app-tilgang > Ignorer batterioptimalisering. (Du kan også bruke enhetens innebygde søkefunksjon for å finne denne menyen.) Velg ExpressVPN. Hvis du ikke ser ExpressVPN, pass på at du bruker Alle apper-utvalget i stedet for Ikke optimalisert-utvalget. Velg Tillat (eller det valget som sikrer at ExpressVPN ikke er optimalisert). ExpressVPN vil nå være unntatt batterisparingsreglene på enheten din.

Deaktiver nettverksbytteinnstillinger

Noen mobilenheter bytter automatisk til å bruke mobildata når en ustabil Wi-Fi-tilkobling er oppdaget. Den hyppige byttingen mellom tilkoblingsmetoder kan føre til at VPN-tilkoblingen din faller ut. Prøv å deaktivere slike nettverkbytteinnstillinger.

iOS

Deaktiver Wi-Fi-hjelp: Go to Innstillinger > Mobilnett. Rull ned og slå Wi-Fi-hjelp av.

Android

Samsung-enheter Deaktiver Smart nettverksbytte. Google Pixel-enheter Deaktiver Bytt til mobildata automatisk (bare tilgjengelig om du bruker Google Fi): Gå til Innstillinger > Nettverk & internett > Wi-Fi. Trykk Wi-Fi-valg > Avansert. Slå Bytt til mobildata automatisk av. For andre Android-enheter, sjekk med Android-leverandøren din.

5. Legg til ExpressVPN som et unntak i antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet ditt

Hvis du bruker ExpressVPN-appen mens et antivirus- eller nettsikkerhetsprogram kjører, kan antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet ditt blokkere VPN-tilkoblingen din.

For å teste om antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet ditt blokkerer VPN-tilkoblingen din:

Deaktiver antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet på enheten din. (For spesifikke instruksjoner, kontakt leverandøren av antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet ditt.) I ExpressVPN-appen, koble til en VPN-serverlokasjon.

Hvis du kan koble til VPN-et mens antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet er deaktivert, blokkerer antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet ditt VPN-tilkoblingen.

Legg til ExpressVPN som et unntak i programmet for å løse dette. For andre programmer må du kanskje:

bytte sikkerhetsnivået fra høyt til medium

gi tillatelse til unntak for UDP-porter 1194 til 1204

sette det til å stole på ExpressVPN

Ulikeantivirus- eller nettsikkerhetsprodukter har ulike steg for å legge til apper som unntak. For spesifikke instruksjoner, kontakt leverandøren av antivirus- eller nettsikkerhetsprogramet.

Etter å ha lagt til ExpressVPN som et unntak i antivirus- eller nettsikkerhetsprogrammet,

6. Kontakt ExpressVPN kundestøtteteam

Hvis du har prøvd alle stegene over, men fortsatt ikke kan koble til VPN-et, .

Alternativt kan du sende inn diagnostikkinformasjonen din til ExpressVPNs kundestøtteteam. Diagnostikkinformasjonen kan avsløre årsaken til tilkoblingsproblemene dine. ExpressVPN kundestøtteteam vil kontakte deg etter å ha mottatt informasjonen din.

Windows eller Mac

Klikk på > Hjelp og kundestøtte > Diagnostikkinformasjon. Klikk på Kontakt kundestøtte. Oppgi informasjon om problemet du har i tekstboksen. Huk av sjekkboksen som sier Inkluder detaljer om nylige tilkoblingsfeil eller Inkluder diagnostikkinformasjon. Klikk Send til kundestøtte. Vent på et svar fra ExpressVPN kundestøtteteam via e-post.

Android

Trykk Hjelp > Send oss en e-post. Oppgi informasjon om problemet ditt i tekstboksen. Velg Inkluder diagnostikkinformasjon. Trykk . Vent på et svar fra ExpressVPN kundestøtteteam via e-post.

iOS

Trykk Hjelp > Send oss en e-post. Oppgi informasjon om problemet du har i tekstboksen. Trykk Send. Velg Inkluder diagnostikkinformasjon. Vent på et svar fra ExpressVPN kundestøtteteam via e-post.

Linux

I Terminal, kjør følgende kommando: expressvpn diagnostic Kopier diagnostikkinformasjonen. Lim inn informasjonen i .

Routers

Gå til ExpressVPN kontrollpanel for rutere. Velg Help & Support > Diagnostic Information. Velg Download All Logs. Send diagnostikkinformasjon i .

