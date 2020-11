Tor og VPN

Tor versus VPN

Både Tor-nettverket og VPN er personvernsverktøy, men de fungerer på ulike måter.

Hva er Tor?

Tor et er åpent nettverk som hvem som helst kan bli med og bidra til, og også bruke gratis. Å rute dataene dine gjennom nettverket anonymiserer disse dataene, men prosessen kan være treg og ineffektiv. Nettverket lagrer ingen brukerinformasjon, selv om en ondsinnet Tor-node kan føre begrensede logger. Du trenger ikke stole på nettverket, men du bør anta at deler av det kan være under overvåkning.

Hva er et VPN?

En VPN-klient ruter derimot alle dataene gjennom nettverket sitt, selv data som blir sendt peer-to-peer (som ved fildeling). Den krypterer dataene for å forhindre at de ses av tredjeparter, men en bruker må kunne, ettersom alt passerer gjennom VPN-serverne, stole på at det VPN-et selv ikke fører noen logger. Som et minimum må et VPN samle inn noe brukerinformasjon, som betalingsdetaljer.