Denne veiledningen er for brukere som har problemer med å strømme Max (tidligere HBO Max) mens de er tilkoblet VPN.

For å overholde Max’s bruksvilkår og ExpressVPNs tjenestevilkår, bør du koble til en serverlokasjon som samsvarer med landet du befinner deg i.

Hvis du er en amerikansk bruker som har problemer med å strømme Max, prøv å bytte til disse VPN-serverlokasjonene i følgende rekkefølge:

Nedenfor finner du instruksjoner for å bytte VPN-serverlokasjon på:

Hvis du strømmer via Max-appen, bør du tvinge den til å avslutte og åpne den på nytt hver gang du bytter lokasjon. Nedenfor finner du instruksjoner for å tvinge en app til å avslutte på:

iOS: Sveip opp fra bunnen av startskjermen, og hold fingeren nede til app-forhåndsvisningene vises til venstre. Sveip for å finne forhåndsvisningen av Max-appen, og sveip opp for å avslutte appen.

Apple TV : Dobbeltklikk på TV-ikonet på fjernkontrollen for å se de appene som kjører for øyeblikket. Sveip for å finne forhåndsvisningen av Max-appen, og sveip opp for å avslutte appen.

Deretter sveiper du for å finne forhåndsvisningen av Max-appen, og sveiper for å tvinge den til å avslutte. Retningen du må sveipe varierer avhengig av enheten din.

Hvis du er en bruker utenfor USA som har problemer med å strømme Max, gå videre til neste steg.

Hvis du bruker Max-appen, logg ut av den, start enheten på nytt, og logg deretter inn igjen.

Prøv å strømme Max via nettleseren din ved å gå til https://www.max.com/login og logge inn med Max-kontodetaljene dine.

Hvis du har problemer med å strømme Max fra nettleseren mens du er tilkoblet VPN:

Hvis du fortsatt ikke kan strømme Max mens du er tilkoblet VPN,

Du kan også sende en e-post direkte til kundestøtte på: support@expressvpn.zendesk.com

ExpressVPN er optimalisert for å fungere med Max, slik at du kan nyte personvern og sikkerhet på nettet hele tiden, uten at VPN-et forstyrrer. Det skal aldri brukes som et middel til omgåelse av opphavsrett, noe som er strengt i strid med våre bruksvilkår. Siden vi ikke kan se eller kontrollere hva du gjør mens du er tilkoblet vårt VPN, er du til enhver tid ansvarlig for å overholde våre vilkår, Max sine bruksvilkår og eventuelle gjeldende lover. Overholdelse krever at du befinner deg i USA mens du strømmer Max med ExpressVPN.