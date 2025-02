Denne veiledningen er for britiske brukere som er ikke kan strømme BBC iPlayer mens de er koblet til VPN.

Etter hvert trinn, kontroller om problemet er løst før du går videre til neste seksjon.

1. Endre serverlokasjon

Hvis du er en britisk bruker som har problemer med å strømme BBC iPlayer, prøv å endre til disse forskjellige VPN-serverlokasjonene i følgende rekkefølge:

UK – Øst-London UK – Docklands UK – London UK – Wembley UK – Midlands

Nedenfor er instruksjoner for å endre VPN-serverlokasjonen på:

2. Strøm BBC iPlayer i en nettleser

Prøv å strømme BBC iPlayer fra nettleseren din ved å gå til https://www.bbc.co.uk/iplayer.

Hvis du har problemer med å strømme BBC iPlayer fra nettleseren mens du er tilkoblet VPN:

Prøv å endre til disse forskjellige VPN-serverlokasjonene i følgende rekkefølge: UK – Øst-London

UK – Docklands

UK – London

UK – Wembley

UK – Midlands Hvis du fortsatt opplever problemer, prøv å logge ut av BBC iPlayer-kontoen din og tøm hurtigbuffer og informasjonskapsler. For å tømme hurtigbufferen og informasjonskapslene i Chrome: Logg ut av BBC iPlayer-kontoen din. Klikk øverst til høyre i Chrome-nettleservinduet > Slett nettleserdata… Under Tidsperiode, velg All tid. Merk av i boksene for Informasjonskapsler og andre nettstedsdata og Bufrede bilder og filer. Klikk på Slett data.

Hvis du fortsatt ikke kan strømme BBC iPlayer mens du er koblet til VPN, når som helst ved å klikke eller trykke på chatboksen nederst til høyre på skjermen.

ExpressVPN er optimalisert for å fungere med BBC iPlayer slik at du kan nyte nettes personvern og sikkerhet til enhver tid, uten at VPN-en forstyrrer. Det skal aldri brukes som et middel til å omgå opphavsrett, noe som er strengt i strid med våre Vilkår for bruk. Siden vi ikke kan se eller kontrollere hva du gjør mens du er tilkoblet vårt VPN, er du til enhver tid ansvarlig for å overholde våre vilkår, BBC Vilkår for bruk og gjeldende lover. Etterlevelse krever at du befinner deg i Storbritannia mens du strømmer BBC iPlayer med ExpressVPN.