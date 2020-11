Ottieni una VPN con il proprio DNS privato e crittografato

Domain Name System

Ogni sito web che si trova su internet è identificato da una stringa di numeri denominata indirizzo IP e l'indirizzo IP di ogni sito, dispone di un indirizzo URL corrispondente, che per gli utenti è più facile da ricordare. Il DNS, o Domain Name System, è il modo in cui il dispositivo traduce l'URL che l'utente digita o che fa clic in quella stringa di numeri. Quindi non devi farlo tu!