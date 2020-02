4 cose che devi sapere prima di utilizzare un Proxy Netflix!

Di tutti i modi di guardare Netflix*, utilizzare un server proxy è uno dei metodi più lenti, meno sicuri, meno affidabili e meno comodi.

I Proxy non proteggono la tua privacy e non offrono un supporto dedicato. La maggior parte degli utenti preferiscono utilizzare una VPN per guardare Netflix.

