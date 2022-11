Hai bisogno di una VPN per Linux? Scarica subito ExpressVPN

Questa guida ti mostrerà come configurare manualmente ExpressVPN su Linux utilizzando il protocollo OpenVPN con i file di configurazione di ExpressVPN.

Non tutte le posizioni di ExpressVPN potrebbero essere disponibili per le connessioni configurate manualmente. Per utilizzare l’elenco completo delle posizioni VPN, utilizza la configurazione dell’app.

Importante: la configurazione manuale di OpenVPN non offre gli stessi vantaggi in termini di sicurezza e privacy dell’app di ExpressVPN. Se ti trovi in un paese con un alto livello di censura su internet, ti consigliamo di utilizzare l’app di ExpressVPN per una connessione VPN più stabile.

Importante: durante l’esecuzione di OpenVPN 2.6, potresti riscontrare un avviso che dice “–keysize is DEPRECATED”. Ciò è dovuto al fatto che ExpressVPN ha l’opzione keysize nel file .ovpn. Questo messaggio di avviso non influirà sulla funzionalità VPN poiché OpenVPN 2.6 ignorerà semplicemente la riga senza ulteriori conseguenze. durante l’esecuzione di OpenVPN 2.6, potresti riscontrare un avviso che dice “–keysize is DEPRECATED”. Ciò è dovuto al fatto che ExpressVPN ha l’opzione keysize nel file .ovpn. Questo messaggio di avvisosulla funzionalità VPN poiché OpenVPN 2.6 ignorerà semplicemente la riga senza ulteriori conseguenze. Se vuoi rimuovere questo avviso, apri il file .ovpn con un editor di testo e: Elimina la riga contenente la keysize (dimensione della chiave)

o Aggiungi # davanti alla keysize (#keysize 256). In alternativa, puoi tranquillamente ignorare l’avviso senza effetti negativi.

Preferisci la configurazione dell’app? Consulta le istruzioni per configurare l’app di ExpressVPN per Linux.

1. Trova le credenziali del tuo account ExpressVPN

Vai alla pagina di configurazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali ExpressVPN e fai clic su Accedi.

Inserisci il codice di verifica inviato alla tua email.

A destra, dove OpenVPN sarà già selezionato, vedrai il tuo nome utente, password e un elenco di file di configurazione OpenVPN.

Fai clic sulle posizioni desiderate per scaricare i file .ovpn.

Tieni aperta questa finestra del browser. Queste informazioni saranno necessarie per la configurazione in un secondo momento.

2. Installa e connettiti alla VPN

Fai riferimento alla sezione corrispondente alla tua distribuzione Linux, qui sotto.

Per Ubuntu

Per Debian

Per Fedora

Disconnettiti da una posizione server VPN

Per disconnettersi, inserisci Ctrl + C nella finestra Terminale.

