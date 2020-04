Kan jeg se på flere enn én enhet om gangen?

Med et Orange-abonnement kan du bare se på én enhet. Med Blue kan du se på tre separate skjermer. Du kan også abonnere på både Blue og Orange for å strømme på fire separate enheter samtidig. Da du kan bruke et ExpressVPN-abonnement på opptil fem enheter samtidig, betyr det at du kan du strømme så mye du vil.