Comment regarder tous les films et séries Star Wars dans l’ordre

« Non, je suis ton père. »

Cette phrase emblématique est un rappel aux cinéphiles et aux fans, décrivant la bataille éternelle entre le bien et le mal dans une galaxie très, très lointaine. Il est immédiatement associé aux combats de vaisseaux spatiaux retranchés et accompagné du bruit distinctif des sabres laser, des guerres menées sur des planètes verdoyantes ou dans des déserts entre une myriade de races.

Depuis son premier long métrage révolutionnaire en 1977 et sa ferveur qui a suivi, « Star Wars » (la création de George Lucas) a parcouru un long chemin, ajoutant tellement de titres et de personnages à son portefeuille de franchises qu’il est difficile de suivre. Alors que Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi et Chewbacca ont atteint un statut emblématique au-delà des salles de cinéma, d’autres personnages moins connus doivent encore devenir célèbres. Vous avez sûrement entendu parler du Mandalorien et d’Ahsoka Tano, mais connaissez-vous le méchant Cad Bane ?

En l’honneur et pour célébrer le prochain Star Wars Day le 4 mai 2023 (ainsi que le 40e anniversaire du Retour du Jedi cette année), nous avons compilé tous les films et séries de l’univers Star Wars par ordre chronologique. Le moment clé – semblable aux acronymes AC et DC dans le monde humain – est la bataille de Yavin, la bataille de l’étoile de la mort. Par conséquent, le calendrier galactique standard utilise BBY (Avant la bataille de Yavin, « avant la bataille de Yavin ») et ap.by/ABY (Après la bataille de Yavin, « après la bataille de Yavin ») et marque cet axe chronologique de Star Wars.

Note de l’éditeur : Afin d’être aussi complète que possible, cette compilation d’œuvres n’adhère à aucune distinction en ce qui concerne le canon Star Wars ou Legends.

Note du traducteur : les lignes de dialogue des séries et des films ont été traduites de l’original en anglais.

Que la force sois avec vous !

L’Aube des Jedi (25 793 av.BY)

On ne sait pas grand-chose du film encore inédit du réalisateur de Logan , James Mangold. Ce que l’ on sait, c’est qu’il se concentrera sur les origines des Jedis, en suivant un personnage spécifique qui tente d’utiliser la Force pour la première fois. La date de sortie est prévue pour décembre 2025.

Citations célèbres : Vous devez avoir de la patience, mon jeune Padawan. — Catégorie Yoda

Date de sortie : décembre 2025

L’Acolyte (132 av.BY)

La série sera diffusée sur Disney+ en 2024. La productrice Leslye Headland veut vous emmener dans une galaxie mystérieuse et sombre où le côté obscur de la force est en train de gagner. Malgré tout, la République Galactique bat son plein et l’Ordre Jedi exerce un grand pouvoir. En tant que gardiens, les Jedis sont habitués à garder les frontières de la République et à assurer la paix. Un jeune Yoda a aussi son rôle. L’Acolyte se déroule à ce moment précis et concerne un jeune étudiant Sith. Dans l’obscurité, les Sith se relèveront et accompagneront la chute de l’ère de la Haute République.

Citations célèbres : La paix est un mensonge, il n’y a que la passion. — Sith Code

Catégorie : Série télévisée

Date de sortie : 2024

Star Wars : Les Aventures des Jeunes Jedi (date inconnue)

Cherchant à toucher les jeunes téléspectateurs, la branche Lucasfilm Animation de la franchise a créé une série animée qui se déroule à l’époque de la Haute République et raconte l’histoire d’un groupe de jeunes qui apprennent les voies de la Force. Il sortira le jour de Star Wars, le 4 mai.

Citations célèbres : Être un Jedi, c’est affronter la vérité et choisir. Émettre de la lumière ou de l’obscurité, Padawan. Soyez une bougie, ou la nuit. — Yoda

Catégorie : série télévisée d’animation

Date de sortie : 4 mai 2023

Star Wars : Les Chroniques Jedi (36 av.BY-19 av.BY)

The Jedi Chronicles, écrit par Dave Filoni, explore deux histoires Jedi de personnages célèbres de la trilogie préquelle de Star Wars : l’une se concentrant sur le jeune Ahsoka Tano , et l’autre sur le jeune comte Dooku avant qu’il ne rejoigne Dark Sidious et ne se tourne vers le côté obscur . .

Citations célèbres : Puissant tu es Dooku, le côté obscur que je ressens en toi. — Yoda

Catégorie : série télévisée d’animation

Date de sortie : 26 octobre 2022

Star Wars épisode I : La Menace fantôme (32 av.BY)

Dans la première partie de la trilogie préquelle, il n’y a pas d’empire, mais il y a une organisation prédécesseur tout aussi méchante, une fédération commerciale qui a mis un blocus autour de la planète indisciplinée de Naboo. Le Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) et son apprenti Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) sont chargés de résoudre le conflit. Alors que nous assistons à leurs aventures, nous rencontrons des personnages célèbres comme R2-D2 et le podrunner Anakin Skywalker (qui se tournera bientôt du côté obscur). Le chef-d’œuvre étoilé comprend Natalie Portman et Samuel L. Jackson.

Citations célèbres : N’avez-vous jamais gagné une course ? — Padmé Naberrie (Reine Amidala)

Catégorie : Film

Date de sortie : 19 août 1999

Star Wars Épisode II : L’Attaque des Clones (22 av.BY)

Alors qu’Obi-Wan Kenobi forme l’adolescent Anakin Skywalker en tant que chevalier noir et est occupé avec le jeune homme impétueux, un nouveau conflit se prépare. Lorsque la sénatrice Amidala échappe de peu à une attaque, Obi-Wan et Anakin sont recrutés pour l’aider. Sur une planète lointaine, ils affrontent le mystérieux chef de l’ennemi, les séparatistes, et une immense armada de guerriers clonés. Pendant ce temps, les sentiments d’Anakin pour la belle ex-reine grandissent.

Citations célèbres : Vous semblez un peu nerveux. — Obi-Wan Kenobi

Catégorie : Film

Date de sortie : 12 mai 2002

Star Wars La Guerre des Clones (22-19 av.BY)

La galaxie est encore sous le choc de la guerre des clones entre la République et les séparatistes. Sur la Bordure Extérieure, la situation menace de s’aggraver pour la République, car les Séparatistes ont kidnappé Rotta , le fils du puissant patron du crime Jabba le Hutt . Ils veulent le persuader de prendre leur parti. Mais la République envoie deux de ses Jedi les plus puissants pour sauver Rotta .

Le film est le pilote de la série du même nom qui se composait de 7 (!) Saisons et raconte les jours de guerre d’ Anakin Skywalker , Obi-Wan Kenobi et Yoda , tout en réintroduisant l’apprenti d’ Anakin , Ahsoka . Tano et le capitaine Rex dans le canon de Star Wars.

Citations célèbres : leçon apprise, leçon apprise. — Ahsoka

Catégorie : Film d’animation par ordinateur et série télévisée

Date de sortie : 3 octobre 2008

Star Wars Épisode III : La Revanche des Sith (19 BBY)

La guerre des clones fait toujours rage. Lorsque le chancelier Palpatine est kidnappé par les séparatistes, les deux Jedi, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker font une audacieuse tentative de sauvetage. Ils réussissent à libérer Palpatine, mais le fossé entre lui et le Conseil Jedi se creuse. Ne se sentant pas apprécié par le Conseil Jedi, l’ambitieux Anakin se range de plus en plus du côté du chancelier corrompu.

Citations célèbres : Si tu n’es pas avec moi, tu es mon ennemi — Anakin Skywalker

Catégorie : Film

Date de sortie : 19 mai 2005

Le mauvais lot (19-18 av.BY)

Introduite dans Star Wars : The Clone Wars pour la première fois, cette approche différente des soldats clones sert de suite à cette dernière. La série suit Clone Unit 99 alors qu’ils assument des missions de mercenaires, chaque membre ayant une capacité unique et extraordinaire. Fait amusant : Dee Bradley Baker donne la voix à tous les membres du Bad Batch.

Citations célèbres : J’attendais tout le groupe, mais je me contenterai de vous. –

Date de sortie : 4 mai 2021

Star Wars : Droïdes (15BBY)

Star Wars : Droids ( Los Androides , en Amérique latine) est l’une des premières séries télévisées réalisées pour la franchise et se déroule juste avant un autre volet majeur de la série. Star Wars: Droids suit R2-D2 et C3-PO alors qu’ils combattent des gangsters, des chasseurs de primes et d’autres criminels. Au cours de la série, ils sont au service de divers nouveaux maîtres et se lancent dans des aventures étranges et difficiles.

Citations célèbres : Reçu, reçu. — presque tous les droïdes de combat

Catégorie : Série télévisée d’animation

Date de sortie : 7 septembre 1985 – 7 juin 1986

Han Solo : Une histoire de Star Wars (13-10 av.BY)

Le jeune Han Solo a été expulsé de l’Imperial Flight Academy pour être un étudiant impertinent, qui n’accepte pas l’autorité. Au lieu de cela, il rejoint un groupe de chasseurs de primes chargés de voler de précieux coax. Il est accompagné de son ami Chewbacca, un Wookiee de 190 ans. A la recherche du vaisseau parfait pour leur opération, la troupe rencontre Lando Calrissian , le propriétaire du Millennium Falcon.

Citations célèbres : Avez-vous 190 ans ? Ça te va bien! — Han Solo

Catégorie : Film

Date de sortie : 24 mai 2018

Obi-Wan Kenobi (9 av.BY)

L’intrigue se déroule environ 10 ans après les événements de Revenge of the Sith et suit le maître Jedi Obi-Wan Kenobi alors qu’il se cache sur la planète désertique de Tatooine pour garder un œil sur Luke Skywalker . Tout en essayant de rester caché, Obi-Wan est confronté à ses ennemis passés et anciens, dont Dark Vador . La série explore le drame émotionnel et les conflits intérieurs d’ Obi-Wan alors qu’il tente de retrouver l’équilibre des pouvoirs et de garder son identité secrète.

Citations célèbres : Bonjour, comment allez-vous ? — Obi – Wan Kenobi

Catégorie : Séries TV

Date de sortie : 27 mai – 22 juin 2022

Andor (5-0 av.BY)

La série suit le personnage de Cassian Andor, qui sera mentionné dans Rouge One : A Star Wars Story, et raconte les aventures précédentes d’Andor. Le personnage subit une transformation, passant de hors-la-loi maléfique à combattant fidèle de la rébellion contre l’Empire Galactique. Il est soutenu par une équipe de rebelles, dont quelques nouveaux personnages. La série se veut plus sombre et plus sérieuse que les autres productions de Star Wars, se concentrant sur les conflits humains et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés Andor et ses compagnons. Le destin d’Andor est héroïque et se termine sur une note triste, car c’est lui qui obtient les plans de l’Etoile de la Mort…

Citations célèbres : Vous devez entrer comme si vous étiez l’un des autres. — Cassian Andor

Catégorie : Série TV

Date de sortie : 21 septembre 2022

Rebelles de Star Wars (5-0 av.BY)

Le personnage principal de la série est Ezra Bridger , un jeune orphelin qui rejoint la rébellion et est formé par Kanan Jarrus , un ancien chevalier noir. Rejoints par le Mandalorien Sabine Wren , le Lasat Zeb Orrelios , l’androïde astromech Chopper et le Twi’lek hera Syndulla, ils font voler leur vaisseau spatial, le Phantasm, à travers l’univers pour affronter l’Empire.

Tout au long de la série, les rebelles doivent se battre contre l’Empire et ses dirigeants, tels que Dark Vador et le Grand Amiral Thrawn., pour libérer la galaxie de la tyrannie. En cours de route, ils rencontrent des personnages d’autres productions Star Wars, tels que le maître Jedi Ahsoka Tano et le chasseur de primes Boba Fett .

Citations célèbres : Les batailles laissent des cicatrices. Certains sont invisibles. — Kanan Jarrus

Catégorie : Série télévisée d’animation

Date de sortie : 3 octobre 2014

Lando (0 av.BY)

On ne sait pas grand-chose de l’intrigue de cette série à venir, qui dépeint Lando, un passeur notoire mais gentil. Il apparaîtra à nouveau dans les films Star Wars suivants, où sa loyauté est mise à l’épreuve, rejoignant l’Alliance rebelle dans la première bataille contre l’Empire. Il devient l’un des éléments clés de la bataille finale contre la deuxième étoile de la mort et aide finalement l’Alliance rebelle à remporter la victoire.

Citations célèbres : Bonjour, qu’est-ce qu’on a ici ? —Lando Calrissian

Catégorie : Serie TV

Date de sortie : prévue pour 2025

Rogue One: una historia de Star Wars (0 BBY)

L’intrigue du film raconte l’histoire d’un groupe de rebelles qui tentent de voler les plans de l’Étoile de la Mort. Le personnage principal, Jyn Erso travaille pour l’Empire dans le développement de l’Étoile de la Mort. Jyn rejoint un groupe de rebelles dirigé par Cassian Andor pour voler les plans de l’Étoile de la Mort.

Les rebelles doivent repousser l’Empire et le côté obscur de la Force pour mener à bien leur mission. Rejoints par de nouveaux personnages comme l’androïde K-2SO et le guerrier aveugle Chirrut Îmwe, ils combattent les forces impériales et Dark Vador.

À la fin du film, les rebelles parviennent à voler les plans de l’étoile de la mort et à les remettre à l’Alliance rebelle. Les événements de Rogue One étaient directement au début du film original Star Wars: Un nouvel espoir.

Citations célèbres : Je ne fais qu’un avec la Force, et la Force est avec moi . — Chirrut Îmwe

Catégorie : Film

Date de sortie : 15 décembre 2016

Star Wars épisode IV : Un nouvel espoir (0 BBY)

Situé dans une galaxie très, très lointaine, ce premier volet de la trilogie Star Wars originale suit les aventures de Luke Skywalker , de la princesse Leia et de Han Solo alors qu’ils combattent l’Empire galactique.

Le jeune Luke Skywalker vit dans la ferme de son oncle sur la planète désertique de Tatooine. Un jour, il découvre un message secret dans un robot. Il entreprend de trouver le véritable destinataire du message, un certain Obi-Wan , qui vit en ermite sur Tatooine. Sous ses instructions, Luke est initié aux connaissances de base de la Force et se retrouve soudain du côté des rebelles, luttant contre l’Empire et le sinistre Dark Vador . Avec l’aide de l’expérimenté Han Solo et de son acolyte Chewbacca , un fidèle Wookiee, ils se préparent à sauver la princesse Leia et à détruire l’étoile de la mort.

Citations célèbres : Mais j’allais à la gare de Tosche pour prendre quelqu’un avec des alternateurs ! – Luke Skywalker; Aide-moi, Obi-Wan Kenoby, tu es mon seul espoir. —Princesse Leia; Son manque de foi me dérange. — Dark Vador

Catégorie : Film

Date de sortie : 25 mai 1977

Spécial Noël Star Wars (1 BBY)

Ce premier spin-off a reçu un accueil si négatif qu’il est allé directement aux archives, et pourtant il s’inscrit parfaitement dans le canon et la chronologie de Star Wars :

lorsque Han Solo et Chewbacca se rendent sur la planète Wookiee de Kashyyyk, ils sont poursuivis par le Empire Galactique parce qu’ils sont des agents célèbres des Rebelles. Un officier impérial à bord du Star Destroyer informe Dark Vador des rebelles. L’Empire Galactique envahit alors la maison de Chewbacca .

L’émission spéciale utilise une série de performances musicales et d’apparitions de célébrités pour raconter l’histoire et comprend des chansons et des émissions de comédie, mettant en vedette des célébrités des années 1970 telles que Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starship et Harvey Korman.

Date de sortie : 17 novembre 1978





Star Wars épisode V : L’Empire contre-attaque (3 av.BY)

Les rebelles sont contraints d’évacuer leur base sur la planète de glace de Hoth, après une attaque de Dark Vador. Luke Skywalker parvient à contacter Yoda, le sage maître Jedi, pour être entraîné dans la Force. Pendant ce temps, Dark Vador parvient à capturer Han Solo et la princesse Leia. Lorsque Luke court pour aider ses amis, il tombe dans le piège de Dark Vador.

Dans ce deuxième volet de la trilogie Star Wars originale, les archétypes laissent place à des personnages pleinement développés, et la classification jusqu’alors simpliste des gentils et des méchants s’avère plus compliquée que prévu.

Citations célèbres : Non, je suis ton père. -Dark Vador; Riez-en, fuzzball . — Han Solo

Catégorie : Film

Date de sortie : 21 mai 1980

Caravan of Valor: L’aventure Ewok (3 BBY)

Lorsqu’un navire transportant une famille s’écrase dans les lunes forestières d’Endor, le fils aîné, Mace , et sa sœur cadette, Cindel , sont séparés de leurs parents. Les fils retrouvent les Ewoks, les habitants de la planète Endor. Ainsi, avec les Ewoks, ils partent en mission pour retrouver leurs parents et les sauver d’un monstre maléfique appelé Gorax , qui terrorise la planète depuis longtemps.

Citations célèbres : Vous vous tenez ici avec ces brosses à cheveux ambulantes ? — Mace

Date de sortie : 25 novembre 1984

Ewoks: La bataille pour Endor (3 BBY)

Ce film montre la vie de Wicket , l’Ewok. Alors que le navire est presque prêt à décoller et que la famille Towanis est sur le point de partir, un groupe de maraudeurs attaque la ville, mené par Terak , une puissante sorcière.

Citations célèbres : Au revoir très bon, pas si bon. – Catégorie Wicket

Date de sortie : sortie internationale limitée en 1986

Star Wars Épisode VI : Le Retour du Jedi (4 av.BY)

La deuxième Étoile de la Mort, qui scellera la chute des rebelles, est en voie d’achèvement. Les rebelles dirigent toutes leurs forces vers la lune d’Endor, pour combattre l’Empire à partir de là. Pendant ce temps, Luke retourne à Dagobah pour terminer sa formation de chevalier Jedi. Il apprend de Yoda qu’il doit affronter son père, Dark Vador, une dernière fois. Sur l’Etoile de la Mort, un autre duel entre père et fils se produit.

Citations célèbres : C’est un piège ! —Amiral Ackbar ; JAMAIS! — Luke Skywalker

Catégorie : Film

Date de sortie : 25 mai 1983

Le Livre de Boba Fett (5-9 BBY)

La série parle de l’ancien chasseur de primes Boba Fett et de sa vie après les événements de Return of the Jedi. Sur Tatooine, Boba et Fennec prennent d’assaut le palais de Jabba Desilijic Tiure, qui était autrefois le chef du cartel Hutt et a été remplacé par Bib Fortuna après sa mort. Bib Fortuna et ses partisans sont tués , et maintenant Boba Fett prend le trône et devient le nouveau chef gangster de Tatooine.

Le livre de Boba Fett est un spin-off issu de la deuxième saison de The Mandalorian et reprend de nombreux éléments de l’histoire. Fondamentalement, nous ne parlons pas d’une série unique, mais plutôt d’un hybride d’un spin-off, d’un préquel et d’une suite de The Mandalorian.

Citations célèbres : Si vous voulez continuer à respirer, je vous recommande de sélectionner soigneusement vos prochains mots . — Fennec Shand

Catégorie : séries TV

Date de sortie : 29 décembre 2021

Star Wars: Skeleton Crew (9 av.BY)

On ne sait pas grand-chose de l’intrigue de la prochaine série à la Goonies , qui racontera les aventures d’un groupe d’enfants de 10 ans confrontés à des défis galactiques lors de leur voyage de retour.

Catégorie : séries télévisées

Date de sortie : 2023

Rangers de la Nouvelle République (9 BBY)

Les fans de Jon Favreau ont de la chance. Tout n’est pas clair sur cette série encore à paraître. Ce que nous savons, c’est qu’il est directement lié à l’intrigue de Return of the Jedi et entrecoupé des histoires d’ Ahsoka , The Mandalorian et The Book of Boba Fett. Il montrera les événements après la guerre galactique. Il est produit par Dave Filoni et Jon Favreau.

Catégorie : Série télévisée

Date de sortie : Probablement 2023, la décision est toujours en suspens

Le Mandalorien (9 ~ 11 av.BY)

La première saison de The Mandalorian de Disney concerne un chasseur de primes connu sous le nom de The Mandalorian, qui a une cible spéciale commandée par un mystérieux client : une petite créature appelée Baby Yoda .

Créé et produit par Jon Favreau, ce western spatial en est à sa troisième saison et a – très probablement – ​​mis l’univers étendu de Star Wars sur la carte pour une adoption populaire.

Citations célèbres : C’est le chemin – Pratiquement tous les mandaloriens

Catégorie : Série télévisée

Date de sortie : 12 novembre 2019

Ahsoka (12 av.BY)

Celle qui est devenue une favorite des fans, Ahsoka Tano , aura enfin sa place à l’écran avec la prochaine série. Après la victoire de l’Alliance Rebelle sur l’Empire Galactique, Ahsoka se prépare à rencontrer le Grand Amiral Thrawn et le jeune étudiant Jedi, Ezra Bridger , tout en enquêtant sur une menace potentielle pour la galaxie après la chute de l’Empire.

Catégorie : Série télévisée d’animation

Date de sortie : août 2023

Film sans titre, de Dave Filoni (année inconnue)

Dave Filone a été une figure centrale de l’univers de Star Wars, ce qui lui a valu le poste bien mérité de directeur exécutif de la création de Lucasfilm. Ses rôles incluent réalisateur, producteur, scénariste et interprète vocal pour divers titres de la franchise.

De la même manière que cet article tente de rassembler toutes les pièces du puzzle Star Wars, Filoni fait de même pour tenter de relier The Mandalorian , The Book of Boba Fett , Ahsoka et d’autres séries animées connexes.

Date de sortie : 2016

Star Wars : La Résistance (33-35 av.BY)

Le jeune pilote Kazuda Xiono est à la recherche du « Premier Ordre » intrigant et de plus en plus puissant au nom du mouvement de Résistance de Leia Organa, dans le cadre d’une mission top secrète.

Cette tentative infructueuse a laissé les fans se demander si cela ajoutait vraiment quelque chose de significatif à Star Wars.

Citations célèbres : Le Premier Ordre ne tolère pas les faibles — Kylo Ren

Catégorie : Série télévisée d’animation

Date de sortie : 1ère saison : 7 octobre 2018 ; 2. Saison : 6 octobre 2019

Star Wars épisode VII : Le Réveil de la Force (34 av.BY)

Trente-quatre ans après avoir vaincu Dark Vador et l’Empire, la galaxie fait face à une nouvelle menace. Le sinistre Kylo Ren (fils de Leia et Han Solo) menace la paix, car il veut reprendre l’héritage de Dark Vador . Finn, un transfuge Stormtrooper qui a aidé la Résistance après avoir fait défection, est confronté à l’attachant pilote Poe Dameron et au charognard rebelle Rey . Ils reçoivent tous l’aide du légendaire héros rebelle Han Solo et de ses compagnons.

Citations célèbres : les ordures feront l’affaire ! — Finn montrant le Millennium Falcon

Date de sortie du film : 14 décembre 2015

Star Wars Épisode VIII : Les Derniers Jedi (34 av.BY)

Le vieil Luke Skywalker s’est retiré sur une île déserte. Cependant, sa paix est interrompue lorsque Rey veut être formé par lui à la manière des Jedi. Luke doit prendre une décision qui changera à jamais la vie de Rey. Pendant ce temps, Kylo Ren et le Premier Ordre s’engagent dans une bataille féroce avec Leia et les guerriers de la Résistance pour le pouvoir dans la galaxie.

Citations célèbres : J’ai vu votre routine quotidienne. Vous n’êtes pas occupé. – Roi; Génial. Chaque mot de cette phrase est une erreur. — Luke Skywalker

Catégorie : Film

Date de sortie : 9 décembre 2017

Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker (35 av.BY)

Le Premier Ordre continue de menacer la paix dans la galaxie. Ses forces sont supérieures en technologie et en nombre, par rapport à la Résistance dirigée par le général Leia. Pour compliquer les choses, une autre menace émerge sous la forme d’un ennemi que l’on pense mort. Dans la lutte contre le mal, tout l’espoir repose sur Rey et ses amis alors qu’ils se préparent pour une mission dont l’issue pourrait finalement s’avérer décisive dans la bataille entre les Jedi et les Sith.

Citations célèbres : Tu as été un grand ami, R2. The Best, Indeed — C3PO

Catégorie : Film

Date de sortie : 16 décembre 2019

« Untitled Star Wars Film » Film de Sharmeen Obaid-Chinoy – non confirmé

La réalisatrice pakistano-canadienne oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy deviendra la première femme de couleur à réaliser un film Star Wars. Le film encore sans titre se déroule 15 ans après la fin de l’épisode IX de Star Wars : L’Ascension de Skywalker , et l’actrice britannique Daisy Ridley revient dans le rôle de Rey , l’héroïne de la suite, qui tente de reconstruire l’Ordre Jedi. Obaid-Chinoy a réalisé la série télévisée Ms. Marvel , sur une super-héroïne musulmane.

Catégorie : film

Date de sortie : prévue pour 2025

Mentions honorables

Si vous souhaitez vous immerger encore plus dans l’univers de Star Wars, plusieurs options s’offrent à vous, des romans aux bandes dessinées, en passant par les jeux vidéo et la réalité virtuelle. Voici deux candidats moins connus qui peuvent ajouter du contenu à la chronologie de Star Wars et à ses personnages :

Star Wars Forces of Destiny (22 av.BY – 35 av.BY)

Star Wars Forces of Destiny est une série Web publiée sur la chaîne YouTube de Disney et produite par Lucasfilm. Il suit divers personnages féminins à travers différentes époques de l’univers Star Wars, mettant en vedette des protagonistes tels que Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padme Amidala, la princesse Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla et Ahsoka Tano. La plupart des épisodes ne durent pas plus de 3 minutes. Bien que cette série ne se déroule pas réellement dans l’univers Star Wars, il est important de la regarder pour comprendre la chronologie.

Citations célèbres : J’espère qu’un jour nous pourrons nous battre ensemble — Leia Organa

Catégorie : Micro-série animée

Date de sortie : 3 juillet 2017

Star Wars Blips (34 av.BY)

Cette websérie YouTube présente divers androïdes, créatures et porgs , tels que RD-D2, 2BB-2, BB-4 ou BB9E. Il se compose d’un total de huit épisodes et a principalement servi à promouvoir la première de Star Wars : Episode VIII.

Citations célèbres : bip-bip — R2D2

Catégorie : Vidéos courtes animées YouTube

Date de sortie : 12 novembre 2019

Nous espérons que vous apprécierez le 4 mai, Star Wars Day (que la force soit avec vous) avec cette compilation. N’oubliez pas que vous pouvez regarder tous les films et séries Star Wars dans l’ordre que vous préférez, mais toujours en toute sécurité, en utilisant un VPN .