Tor og VPN

Tor vs. VPN

Tor netværket og VPN'er er begge privatlivsværktøjer, men de fungerer forskelligt.

Hvad er Tor?

Tor er et åbent netværk som enhver kan tilslutte sig og tilføje til, samt bruge gratis. At route dine data igennem netværket anonymiserer de data, men denne proces er langsom og ueffektiv. Netværket indsamler ikke nogle brugeroplysninger, selvom en ondsindet Tor-node kan gemme begrænsede logge. Du behøver ikke at stole på netværket, selvom du bør gå ud fra at visse dele af det er under overvågning.

Hvad er en VPN?

Til forskel, så router en VPN-klient alle data igennem sit netværk, selv data sendt peer-to-peer (som ved fil-deling). Den krypterer data for at forhindre det i at blive set af tredjeparter, men, fordi det passerer igennem VPN'ens servere, er brugerne nødt til at stole på at selve VPN'en ikke gemmer nogle logge. Som minimum, så er en VPN nødt til at indsamle nogle brugeroplysninger, såsom betalingsoplysninger.