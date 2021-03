Bedste VPN-tjeneste: Hvad du skal kigge efter, når du vælger en udbyder

Stolet på af teknologieksperter

ExpressVPN har hjulpet internetbrugere med at browse sikkert og privat siden 2009. I årenes løb har vi fået både kundernes og teknologianmeldernes tillid, og mange af dem har bedømt ExpressVPN som verdens bedste VPN.

Uafhængige revisorer fra PwC har også foretaget dybdegående undersøgelser af vores kode, og de har interviewet vores teammedlemmer for at bekræfte, hvorvidt vores VPN-servere følger vores privatlivspolitik, bl.a. vores politik om ikke at indsamle aktivitetslogge og forbindelseslogge. Læs mere her.