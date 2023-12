Visse tjenester eller hjemmesider fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du bruger annonceblokeringsfunktionen. Hvis det sker, kan du nemt slå annonceblokering midlertidigt fra under indstillinger for avancerede beskyttelsesfunktioner.

Værktøjet til annonceblokering blokerer kun annoncer, der er identificeret i vores blokeringslister . Vi opdaterer vores blokeringslister ugentligt og vil fortsat forbedre antallet af annoncer, vi blokerer. Brugere kan også anmelde annoncer til os ved at kontakte vores supportteam. Vi vil derefter undersøge muligheden for at blokere dem.

Vores blokeringsliste over voksensider er sammensat fra offentligt tilgængelige og open source-lister over kendte annoncer. Vi gennemgår og opdaterer regelmæssigt disse blokeringslister , så du kan være beskyttet mod de seneste trusler.

De avancerede beskyttelsesfunktioner blokerer apps og hjemmesider på din enhed fra at kommunikere med kendte malwaresider, trackere og voksenhjemmesider på vores blokeringslister. Blokeringen sker lokalt, og de blokerede domæner forlader aldrig din enhed. Du kan bekræfte, at funktionerne fungerer, hvis du ikke kan tilgå hjemmesiderne på vores blokeringslister.

Nej, de avancerede beskyttelsesfunktioner fungerer kun, når VPN'en er tændt og når Lightway-protokollen er i brug. Brugere, der ønsker at bruge disse funktioner uden at tænde VPN'en, kan gøre det via Aircove , som er vores unikke routerprodukt.

Fungerer de avancerede beskyttelsesfunktioner uden at tænde for VPN'en?

Vi gennemgår og opdaterer jævnligt vores blokeringslister for at beskytte dig mod de seneste trusler.

