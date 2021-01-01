Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Анонимный интернет-серфинг: как заходить на сайты анонимно

С ExpressVPN вы можете работать в Интернете анонимно и конфиденциально.

Купить ExpressVPN
Скройте свой IP-адрес.
Зашифруйте свое интернет-соединение: экран компьютера с красным висячим замком с логотипом ExpressVPN.

Используйте VPN, чтобы заходить на сайты анонимно

Многие VPN-провайдеры, заявляющие о полной анонимности данных, на самом деле отслеживают ваши действия в Интернете. Компания ExpressVPN твердо верит, что каждый имеет право на конфиденциальность. Поэтому мы никогда не регистрируем ваши действия онлайн. С ExpressVPN вы можете заходить на сайты анонимно, приватно и безопасно.

ExpressVPN анонимизирует все ваши действия онлайн

Скройте свой IP-адрес и местоположение в Интернете

Скройте свое местонахождение и просматривайте сайты анонимно. Когда вы подключаетесь к одному из серверов ExpressVPN в 94 странах мира, ваш настоящий IP-адрес и местоположение скрываются от всех. Поэтому вы можете легко избежать ценовой дискриминации по географическому признаку, а также скрыть свой настоящий IP-адрес при использовании торрентов с VPN.


Купить ExpressVPN
Не позволяйте правительству шпионить за вами.

Основы анонимного серфинга: как защитить себя в Сети

ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для Windows, Mac, Android, iOS, Linux и роутеров, а также подробные руководства по ручной настройке VPN-соединения для других устройств, в числе которых потоковые медиаплееры и телевизоры с технологией Smart TV.

Защитите свою конфиденциальность в Интернете. Используйте ExpressVPN в качестве анонимного VPN/прокси-сервиса.

Защитите свои персональные данные от третьих лиц

Если вы не используете VPN, то все могут видеть ваш интернет-трафик. Ваш интернет-провайдер может отслеживать ваши действия и делиться информацией с другими организациями. Правительства могут использовать ваши данные, чтобы ограничить доступ к контенту, а корпорации — показывать завышенные цены. Вы также уязвимы для киберпреступности и слежки, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi.

Используйте ExpressVPN, чтобы сохранить анонимность онлайн и не позволять никому вмешиваться в ваши личные дела.

Купить ExpressVPN
Доверьте ExpressVPN защиту своих личных данных.

ExpressVPN — самый анонимный VPN-сервис

ExpressVPN является ярым защитником интернет-конфиденциальности с 2009 года. Мы постоянно поддерживаем некоммерческие организации, борющиеся за защиту права на онлайн-анонимность, приватность и свободу слова. Сегодня компания ExpressVPN — один из ведущих в мире поставщиков VPN-услуг премиум-класса.

Кому еще вы можете доверить защиту своих личных данных?

ExpressVPN серьезно относится к вашей конфиденциальности

Приватный веб-серфинг

ExpressVPN никогда не регистрирует ваш интернет-трафик, поэтому никто не сможет идентифицировать вас по IP-адресу или метке времени. По совместным IP-адресам также невозможно установить связь с вами.

Анонимная оплата

Когда вы платите с помощью Bitcoin через BitPay, вам нужно предоставить только адрес электронной почты, поэтому вы сохраняете полную анонимность. Также к вашим услугам многие другие способы оплаты.

Нейтрализация шпионов

ExpressVPN не предоставляет вашу информацию никаким правительственным службам, включая Агентство национальной безопасности США. И поскольку мы не храним журналы трафика, то никакие ваши данные не смогут попасть в чужие руки.


Купить ExpressVPN
Женщина за ноутбуком, украшенным наклейкой «без шпионов».

Ограничения анонимного использования Интернета

Впрочем, есть определенные ограничения, связанные с анонимной работой в Интернете.

Например, даже лучшие VPN-подключения иногда обрываются. Так происходит, когда компьютер переходит в спящий режим, из-за скачка напряжения или при подключении к другой сети Wi-Fi. Функция экстренного отключения от Интернета Network Lock в приложениях ExpressVPN защитит вас от таких ситуаций и заблокирует весь интернет-трафик, пока подключение к VPN-серверу не восстановится.

Чтобы подробнее узнать, как сохранить свою онлайн-анонимность (закрыть сессии онлайн-сервисов или удалить свои учетные записи, заблокировать отслеживающие куки-файлы и работать с Tor и другими подобными инструментами), прочитайте наше Руководство по защите конфиденциальности.

Высокоскоростная анонимная VPN-сеть с общими IP-адресами

У ExpressVPN есть множество преимуществ!

Сверхбыстрая VPN-сеть

Оптимизированная сеть ExpressVPN обеспечивает невероятную скорость и неограниченную пропускную способность, сохраняя при этом анонимность. В отличие от домашней сети, где ваш IP-адрес однозначно связан с вами или членами вашей семьи, вы совместно используете IP-адрес с другими клиентами ExpressVPN, что обеспечивает надежную защиту.

Более того, весь ваш интернет-трафик полностью зашифрован, а ExpressVPN не ведет журналы онлайн-активности и подключений. Благодаря распределенному IP-адресу никто не узнает, что именно вы делали в Интернете.

Круглосуточная служба поддержки

Если у вас возникли вопросы при работе с приложением, то поддержка в чате доступна в режиме реального времени, т. е. 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Вы можете напрямую обращаться к сотрудникам службы поддержки по электронной почте или анонимно через онлайн-чат.

Гарантия возврата денег 30 дней

Мы уверены, что вам понравится пользоваться самой быстрой и надежной VPN-сетью в мире. Что-то не устраивает? Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег с момента подписки. Вы ничем не рискуете.

Купить ExpressVPN

Узнайте больше об использовании VPN

Человек с ноутбуком, защищенным VPN.
Что такое VPN?

Узнайте, как VPN защищает ваш интернет-трафик от слежки

Подробнее

Ноутбук с шифрованием.
Шифрование данных

Надежное шифрование защищает ваши данные и сообщения

Подробнее

Женщина, открывающая замок на браузере.
Разблокировка сайтов

Получите доступ к любимым веб-сервисам и победите цензуру

Подробнее

Безопасность и конфиденциальность

Шифрование данных

Нет логов онлайн-активности

Анонимный веб-серфинг

Безопасный VPN-сервис

VPN-провайдеры

Инструменты и сервисы

Как использовать VPN

Разблокировка сайтов

VPN-протоколы

VPN для публичных Wi-Fi

Тест на скорость

Популярные вопросы о VPN

Что такое VPN?

Зачем платить за VPN?

Прокси или VPN

Что такое VPN-туннель?

Личная VPN или VPN для бизнеса

VPN или удаленный рабочий стол

Легко ли использовать VPN?

VPN для чайников