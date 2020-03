Hvor sikkert er mit password?

På trods af alt den snak om kæmpe datatyverier der ses i overskrifterne, så er reglerne for at generere et sikkert password faktisk ikke så komplicerede: Gør det langt, gør det tilfældigt, og gør det unikt. Et password på 50 tegn der kun indeholder 1s ville ikke være tilfældigt eller uniks, og det ville teksten fra “Hotel California,” dine børns fødselsdage, eller det password som du har brugt med mindre ændringer i et årti. I al sandsynlighed, så er intet du selv kunne finde på virkelig tilfældigt; den menneskelige hjerne fungerer bare ikke på den måde.

Det er her vores Tilfældig Kodeordsgenerator kommer ind. Brug den til at skabe et sikkerts password til hver side og service du bruger. Standardindstillingerne skulle generere et password stærkt nok til de fleste formål (selvom det aldrig skader at tilføje flere tegn). Brug en password manager til at holde styr på dem alle. Og til de sjældne tilfælde hvor du er nødt til at være afhængig af din hukommelse, såsom passwordet til din password manager, anbefaler vi en række ord valgt et efter et fra en ordbog. At holde dig sikker i denne digitale alder kræver digitale løsninger—men et strejf af det analoge kan hjælpe i en nødssituation.