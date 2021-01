Hvordan forhindrer ExpressVPN DNS-lækager?

Uden en VPN bruger dine enheder typisk en DNS-service, der leveres af din internetudbyder. Men når du opretter forbindelse til ExpressVPN, vil din enhed kun bruge DNS-servere, der opereres af ExpressVPN. Dette gavner dig fordi:

ExpressVPN's DNS-servere er hurtige

ExpressVPN gemmer ikke historik over aktivitet eller forbindelser

Al trafik imellem din enhed og DNS-servere er krypteret fra start til slut

Sådan fungerer det: For at besøge en hjemmeside indtaster du en URL eller klikker på et link i din browser. Den URL sendes via ExpressVPN's krypterede tunnel til en DNS-server, der drives af ExpressVPN. DNS-serveren finder IP-adressen og sender den til ExpressVPN, som får adgang til siden. På et øjeblik sender ExpressVPN den hjemmeside tilbage til dig. Ingen trafik undgår sikkerheden i tunnellen.