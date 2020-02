Hvorfor skal du kende dit portnummer?

Da noget software bruger andre typer porte, kan det hjælpe at scanne dine portnumre når du sætter firewalls op og giver apps visse tilladelser.

Det er også muligt at se flere porte på samme tid for den samme applikation. VPN'er, for eksempel, er kendt for at bruge flere porte samtidig.

Almindelige portnumre

Har du brug for mere information om porttyper? Her er en liste over nogle af de almindelige portnumre for Windows. Hvis du er en Macbruger kan du også tjekke Apples liste over almindelige porte.