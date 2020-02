En lokal IP-adresse bliver tildelt af din router til hver enhed, inklusive sig selv. Denne lokale IP-adresse er ikke synlig for resten af internettet og virker kun indenfor dit lokale netværk. De fleste routere tildeler IP-adresse, der starter med 192.168.XXX.XXX. Trinnene ovenfor viser dig, hvordan du finder din routers lokale IP-adresse.

En IP adresse identificerer hver computer eller enhed der er forbundet til et netværk. Netværket kan være selve internettet eller et mindre lokalt netværk.

Almindelige default router IP'er

Leder du efter Netgear-routers login IP? Vil du finde din ASUS-routers IP-adresse? Her er en liste over standard router IP'er for nogle af de mest populære routermærker.

Apple router-IP'er 10.0.1.1 Asus router-IP'er 192.168.1.1 192.168.2.1 Belkin router-IP'er 192.168.1.1 192.168.2.1 10.0.0.2 10.1.1.1 Dell router-IP'er 192.168.1.1 Cisco router-IP'er 192.168.1.1 192.168.0.30 192.168.0.50 10.0.0.1 10.0.0.2 D-Link router-IP'er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.0.10 192.168.0.101 192.168.0.30 192.168.0.50 192.168.1.254 192.168.15.1 192.168.254.254 10.0.0.1 10.0.0.2 10.1.1.1 10.90.90.90 Huawei router-IP'er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.3.1 192.168.8.1 192.168.100.1 10.0.0.138 Linksys router-IP'er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.1.10 192.168.1.210 192.168.1.254 192.168.1.99 192.168.15.1 192.168.16.1 192.168.2.1 Microsoft router-IP'er 192.168.2.1 Netgear router-IP'er 192.168.0.1 192.168.0.227 TP-Link router-IP'er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.0.254

Sådan får du en sikker router-IP

