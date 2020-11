Hvordan du fjerner blokering af Gmail med en VPN

Fjern blokering af Gmail med en VPN

Millioner af mennesker verden rundt bruger Gmail som deres primære emailservice. Og hvorfor ikke? Det er gratis, giver masser af plads og integrationen med Google apps gør det til et godt valg for individuelle brugere såvel som forretningsbrugere.

Men i nogle lande er Gmail blokeret—sammen med andre Google apps og servicer. Dette er et kæmpeproblem, ikke kun for at holde kontakten med folk, men også for produktivitet og forretningsaktiviteter.

Hvis Gmail er blokeret, hvordan kan du så…

holde kontakten med dine venner?

dele vigtige dokumenter med kollegaer?

have adgang til dine sociale og arbejdskalendere?

bruge Hangouts til at snakke med din familie i andre lande?

Svaret er simpelt—brug en VPN.

Men, ikke alle VPN'er er ens. Når du er i et land der censurerer indhold er det meget vigtigt at du bruger en pålidelig VPN med et godt udvalg af servere. Det er grunden til at ExpressVPN er den bedste mulighed for folk i lande, hvor Gmail er blokeret.