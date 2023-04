Tilmeld dig ExpressVPN og download appen til Windows eller routere.

Udover at ExpressVPN holder dine data og filer sikre med et krypteret netværk, beskytter tjenesten dig også mod potentielle DDoS (distributed denial of service)-angreb, mens du spiller. Du kan også bruge vores VPN til at sænke pingtider mellem forskellige spilservere ved at oprette forbindelse til steder tættere på netværksværterne.

Hvis din internetudbyder bevidst begrænser visse typer netværkstrafik, kan en VPN omgå disse begrænsninger og få dine netværkshastigheder tilbage på standardniveau. I nogle tilfælde har brugere endda rapporteret hurtigere spilhastigheder.