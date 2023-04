Taaaaaak! To najszybszy VPN, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Nawet nie zawracam sobie głowy wyłączaniem go do grania. Praktycznie tego nie zauważam.

@expressvpn Udało mi się w końcu znaleźć usługę idealną do grania 10/10 wszystkie platformy, właśnie to było mi potrzebne!

Darmowe usługi proxy nie są zalecane do grania online, ponieważ nie oferują takich samych korzyści w zakresie prywatności i bezpieczeństwa jak komercyjne sieci VPN . Wiele z nich nie działa zgodnie z tym, co reklamują, niektóre mogą sprzedawać Twoje dane, a większość z nich naraża Twoje sieci na ataki.

W regulaminie Riot Games nie pojawia się żadna informacja o tym, że korzystanie z VPN jest zabronione. Jeśli używasz VPN do zmniejszania pingu, ograniczania „dławienia” lub do zabezpieczania połączenia, wszystko powinno być w porządku. Jeśli jednak używasz sieci VPN do oszukiwania lub obchodzenia ich regulaminu, Twoja aktywność może zostać uznana za podejrzaną.

Krótsze trasy połączeń między użytkownikiem a serwerami gier mogą zmniejszyć opóźnienie i ogólny poziom lagów. Oznacza to, że pakiety danych są w stanie szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerem gry, zmniejszając zauważalne opóźnienia między Twoją aktywnością a tym, co dzieje się w grze, oferując Ci tym samym przewagę. Zazwyczaj najlepsze rezultaty daje połączenie z serwerem VPN, który znajduje się najbliżej serwera gry.

Co to jest Valorant?

Need help? Chat with us!