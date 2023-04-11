ExpressVPN'e abone olun ve Windows veya yönlendiriciler için uygulamayı indirin.

ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifrelenmiş bir ağ içerisinde güvende tutmanın yanı sıra sizi oyun oynarken potansiyel DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarına karşı korur. Ayrıca, ağ ana makinelerine daha yakın konumlara bağlanarak, VPN'i farklı oyun sunucuları arasındaki pingi azaltmak için de kullanabilirsiniz.

İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türdeki ağ trafiğini bilinçli bir şekilde yavaşlatıyorsa; VPN, bu kısıtlamaları atlatır ve ağ hızınızı normal seviyelerine geri getirir. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızlarına ulaştıklarını belirtmişlerdir.