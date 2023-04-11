Valorant için en iyi VPN'i indirin 2023'te Valorant için en iyi VPN'i indirin
Okulda, yurt dışında seyahat sırasında veya herkese açık Wi-Fi ağı kullandığınız sırada oyun için en hızlı VPN ile yüksek pingli lobilerden kaçının.
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Valorant için VPN nasıl kurulur
1. Adım
Oyun için en iyi VPN olan ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
94 ülkede yer alan herhangi bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
3. Adım
Güvenli bir şekilde ve en az gecikmeyle Valorant oynayın.
Valorant nedir?
Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen ve ekip temelli, oynaması ücretsiz bir taktiksel birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyunda birçok farklı oyun modu bulunmaktadır: Derecesiz, Rekabete Dayalı, Tam Gaz, Kopya, Spike'a Hücum, Ölüm Kalım Savaşı, Tırmanış ve Kartopu Savaşı.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması, gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
SSS: Valorant VPN'i
Valorant için en iyi VPN hangisidir?
94 ülkede sunucular, sınıfında en iyi şifreleme ve ultra yüksek hızlar ile en az gecikme sunan ExpressVPN, Valorant oynamak için en iyi ve en güvenilir VPN'dir.
Valorant oynamak için VPN kullanmak yasal mı?
VPN, dünyanın birçok bölgesinde yasaldır ve bireyler tarafından kişisel bilgilerini ve oyun oynamak dahil her türden çevrimiçi aktivitelerini korumak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. VPN'ler ayrıca İSS'ler ve okullardaki, ofislerdeki ve kamuya açık alanlardaki yerel Wi-Fi operatörleri tarafından belirli hizmetler için uygulanan sınırlamaları da atlatabilir.
VPN, ücretsiz Valorant oynamamı sağlar mı?
Valorant oynamak tamamen ücretsizdir! Bir abonelik gerekmiyor. Dilediğiniz zaman kaydolabilir ve oynayabilirsiniz.
VPN ile Valorant'ta sunucuyu nasıl değiştirebilirim?
ExpressVPN'de sunucu değiştirmek için:
ExpressVPN Windows uygulamasını açın
⋯ butonuna ve sonra Tüm Konumlar'a tıklayın
Tercih ettiğiniz sunucu konumunu seçin ve o sunucu konumuna bağlanmak için üzerine çift tıklayın
Valorant kullanmak gecikmeye neden olur mu?
VPN'lerin internet bağlantınızı yavaşlatma potansiyeli vardır ancak ExpressVPN'in endüstri lideri hızı, kullanıcıların bir fark hissetmemesi anlamına gelir. Hatta VPN kullanmak, Valorant oynarken gecikme yaşıyorsanız bağlantınızı iyileştirebilir.
Bununla birlikte, bağlantınızın yavaşladığını hissederseniz size coğrafi olarak daha yakın bir konumu seçmeyi deneyin.
Valorant için VPN kullanırsam banlanır mıyım?
Riot Games'in kullanım koşullarında VPN'lerin kullanımını yasaklayan herhangi bir şey bulunmamaktadır. Pingi veya yavaşlamayı azaltmak ya da bağlantınızı korumak için VPN kullanıyorsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ancak, hile yapmak veya Hizmet Koşulları'nı baypas etmek için VPN kullanıyorsanız hesabınız şüpheli aktivite nedeniyle fişlenebilir.
Valorant için VPN'i nasıl kullanırım?
ExpressVPN'e abone olun ve Windows veya yönlendiriciler için uygulamayı indirin.
ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifrelenmiş bir ağ içerisinde güvende tutmanın yanı sıra sizi oyun oynarken potansiyel DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarına karşı korur. Ayrıca, ağ ana makinelerine daha yakın konumlara bağlanarak, VPN'i farklı oyun sunucuları arasındaki pingi azaltmak için de kullanabilirsiniz.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türdeki ağ trafiğini bilinçli bir şekilde yavaşlatıyorsa; VPN, bu kısıtlamaları atlatır ve ağ hızınızı normal seviyelerine geri getirir. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızlarına ulaştıklarını belirtmişlerdir.
Valorant'ı hangi cihazlarda oynayabilirim?
Valorant oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Ücretli VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sağlamadıklarından dolayı, internet üzerinden oyun oynamak için ücretsiz proxy hizmetlerini kullanmak önerilmemektedir. Birçoğu kendini tanıttığı gibi çalışmaz, bazıları verilerinizi satabilir ve çoğu da ağlarınızı saldırılara karşı korumasız bırakacaktır.
Ücretsiz proxy hizmetleri ile VPN arasındaki farklar hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Örneğin VPN Chrome uzantısı ile.
ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olmasının 6 nedeni
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Bağlantıyı güçlendirin
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkedeki VPN sunucuları ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla içeriğe erişin
DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımadan oyun oynayın
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Oyuncular bizim hakkımızda neler söylüyor
@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim stabil bağlantı için teşekkür ederim!
Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
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Taahhütsüz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:
İnternet üzerinden Valorant oynamak için ExpressVPN kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin paranızın tamamını geri alın.