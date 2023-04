As VPNs são legais na maioria das jurisdições do mundo e são amplamente usadas por indivíduos para proteger suas informações privadas e todos os tipos de atividades online, incluindo jogos. As VPNs também podem contornar as limitações impostas a determinadas serviços dos provedores de Internet ou por operadoras locais de Wi-Fi em escolas, escritórios e locais públicos.