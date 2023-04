Det står ingenting i bruksvilkårene til Riot Games om forbud mot bruk av VPN. Hvis du bruker et VPN for å redusere ping eller struping, eller for å holde tilkoblingen din sikker, bør du være i trygg. Hvis du derimot bruker et VPN for å jukse eller omgå vilkårene for bruk, kan kontoen din bli flagget for mistenkelig aktivitet.