No se recomienda que use servicios proxy gratuitos para jugar online porque no ofrecen las mismas ventajas de privacidad y seguridad que una VPN de paga. Muchos no funcionan como dicen e incluso venden sus datos, y la mayoría dejará sus redes vulnerables ante los ataques.

Obtenga más información sobre cómo se comparan los servicios proxy gratuitos con las VPN.