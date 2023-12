Wenn Sie einfach nur wollen, dass jedes Gerät in Ihrem Zuhause geschützt ist und sich so verhält, als befänden Sie sich in einem Land Ihrer Wahl, ist ein VPN-Router unschlagbar. Es handelt sich praktisch um eine Expertenlösung, die für jeden funktioniert.

Über das Router-Dashboard in Ihrem Browser können Sie problemlos und beliebig den Standort wechseln. Mit Split-Tunneling kann jedes Gerät, das sich mit dem Router verbindet, individuell so eingestellt werden, dass es sich mit dem gewählten VPN-Standort verbindet, das VPN grundsätzlich deaktiviert oder für die Verwendung von MediaStreamer eingerichtet ist. Der Router und jedes mit ihm verbundene Gerät zählen zusammen nur als eines von insgesamt fünf für die Verbindung zugelassenen Geräten . Und wenn sich bei Ihnen zuhause nicht alle Nutzer die Mühe machen, ein VPN zu bedienen (oder nicht das Wissen dazu haben), sind sie über die Router-App automatisch geschützt.

Ähnlich wie beim Spiegeln werden beim Streamen Videoinhalte von einem Rechner oder Mobilgerät an ein Smart-TV- oder Streaming-Gerät gesendet, das für deren Empfang ausgelegt ist. Im Gegensatz zum Spiegeln, bei dem es in der Regel egal ist, was man auf dem Gerät gerade macht, funktioniert das Streamen nur bei bestimmten Apps und Diensten und kann beim Verbinden mit einem VPN deaktiviert werden. Besteht die Möglichkeit zu streamen, ist die Bildqualität oft gleichwertig mit der einer kabelgebundenen Verbindung und das Gerät kann während des Castings für andere Zwecke verwendet werden . Sobald Sie sichergestellt haben, dass eine bestimmte Dienst-/Gerätekombination funktioniert, sollte diese sehr zuverlässig arbeiten.

Für Benutzer, die auf Ihrem Fernseher nur gelegentlich per VPN auf Inhalte zugreifen möchten, ist es möglicherweise die beste Wahl, einfach ein anderes Gerät an den Fernseher anzuschließen . Dies können Sie entweder über eine direkte kabelgebundene Verbindung oder drahtlos beim Spiegeln ("Mirroring") oder Streamen ("Casting") machen.

Eine ausgezeichnete Lösung für Nutzer, die in erster Linie am Streaming interessiert sind und sich keine allzu großen Sorgen um die Sicherheit oder den Datenschutz machen. MediaStreamer funktioniert auch auf Geräten, auf denen kein VPN installiert werden kann , einschließlich Samsung Smart TV und Spielekonsolen wie Xbox , PlayStation und Nintendo Switch . Ist MediaStreamer einmal eingerichtet, kann es direkt losgehen.

