Du kan enkelt ändra position via routerns gränssnitt i din webbläsare. Med split tunneling kan varje enhet som ansluter till routern kopplas till den valda VPN-positionen, ställas in till "inget VPN" eller ställas in till att använda MediaStreamer. Routern och varje enhet som är ansluten till den räknas endast som en enhet mot gränsen på fem enheter . Om du bor i ett hushåll med användare som inte orkar (eller inte vet hur) de ansluter till ett VPN så skyddar du dem utan att de behöver anstränga sig.

Need help? Chat with us!