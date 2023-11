Cómo llevar ExpressVPN a su televisor de pantalla grande

Con tantas maneras que hay de ver contenidos VPN en su televisor, ¿por qué no probar ExpressVPN hoy mismo? Si no está completamente satisfecho, contacte a nuestro soporte técnico antes de 30 días y obtendrá un reembolso total.

Por último, para los usuarios más técnicos que no tienen problema en comprar equipos adicionales y en asumir algunas limitaciones, también se puede usar una computadora PC o Mac como “router virtual” o “punto de red”. Todos los dispositivos que se conecten a esta disfrutarán de los beneficios de la VPN, compartidos mediante esa conexión . Hay algunas desventajas, pero si usted está decidido a obtener todos los beneficios de una VPN en un dispositivo que no permita instalar una, o que no siempre ofrezca la totalidad de las funcionalidades con MediaStreamer, entonces un “router virtual” puede ser la solución.

Usted puede cambiarse de ubicación fácilmente mediante el panel del router en su navegador. Con la tunelización dividida , cada dispositivo que se conecte al router puede conectarse a la ubicación de VPN seleccionada, configurarse para “no usar la VPN” o para usar MediaStreamer. El router y todos los dispositivos conectados a este cuentan como un único dispositivo para el límite de cinco dispositivos . Y si usted está en una casa con usuarios que no quieren (o no son capaces de) conectar una VPN, esta le permite protegerlos sin necesidad de que intervengan.

Una excelente solución para aquellos que estén interesados principalmente en hacer streaming y a quienes noles preocupe mucho la seguridad o la privacidad mientras lo hacen. MediaStreamer también funciona en dispositivos en los que no se puede instalar una VPN , como el Apple TV o consolas de videojuegos como el Xbox , el PlayStation y el Nintendo Switch . Después de la configuración inicial, no hace falta hacer nada más.

