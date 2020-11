C'est quoi, PPTP ?

PPTP signifie Point-to-Point Tunneling Protocol, ou protocole de tunnellisation de point en point. PPTP, qui opère sur le port 1723 de TCP, est l'un des plus anciens protocoles VPN toujours en utilisation. Il existe depuis Windows 95 et est le standard pour toutes les versions de Windows depuis. PPTP a été développé à l'initiative de Microsoft, pour englober un autre protocole appelé PPP (Point-to-Point Protocol).

De tous les protocoles VPN, PPTP est l'un des plus communs, des plus faciles à mettre en place et des plus rapides informatiquement. C'est pourquoi PPTP est particulièrement utile pour les applications qui donnent la priorité à la vitesse, comme le streaming audio ou vidéo, ainsi que pour les appareils plus anciens avec des processeurs plus limités.

Toutefois, PPTP est aussi sujet à de sérieuses failles de sécurité. Ses protocoles d'authentification sous-jacents, en général MS-CHAP-v1/v2, sont intrinsèquement peu sécurisés, et plusieurs analyses de sécurité ont révélé des brèches depuis qu'il a été introduit.

Pour cette raison, PPTP n'est PAS recommandé, sauf dans les cas où la sécurité n'est absolument pas essentielle. PPTP est aujourd'hui disponible sur ExpressVPN uniquement à travers une configuration manuelle. Vous pouvez trouver les guides de configuration manuelle de PPTP pour Windows 10, Linux, iOS et routeurs.