VPN-protokollat: PPTP

Mikä on PPTP?

PPTP on lyhenne sanoista Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP, joka toimii TCP-portti 1723:ssa, on yksi vanhimmista vielä käytössä olevista VPN-protokollista, joka on ollut olemassa jo Windows 95:n ajoista alkaen ja standardina kaikissa sittemmin ilmestyneissä Windows-versioissa. PPTP on kehittynyt Windowsin aloitteesta tiivistää PPP:nä (Point-to-Point Protocol) tunnettu toinen protokolla.

Kaikkien VPN-protokollien joukossa PPTP on yksi yleisimmistä, helpoimmista asentaa ja laskennallisesti nopein. Tästä syystä PPTP on hyödyllinen sovelluksissa, joissa nopeus on olennaista, kuten äänen tai videon suoratoistossa tai vanhemmilla ja hitaammilla laitteilla, joissa prosessorien toiminta on rajallisempaa.

PPTP:n turvallisuutta uhkaavat kuitenkin monet tekijät. Sen perustana olevat todentamisprotokollat, yleensä MS-CHAT-v1/v2, ovat turvattomia. Turvallisuusanalyyseissä niitä on onnistuttu murtamaan toistuvasti PPTP:n käytön ensihetkistä alkaen.

Tästä syystä PPTP:tä EI suositella muutoin kun tilanteissa, joissa turvallisuus ei ole lainkaan keskeistä. PPTP on nykyisin saatavilla ExpressVPN:ään ainoastaan manuaalisesti konfiguroiden. Katso oppaat PPTP:n manuaalisen konfiguroimiseen: Windows 10, Linux, iOS ja reitittimet.