ExpressVPN büyük ekran TV'nizde nasıl kullanılır
Spor finallerini, dizinizin sezon finalini veya gişe rekorları kıran yeni filmleri en iyi şekilde izlemek istiyorsanız büyük oynamalısınız. Dilediğiniz eğlenceyi, olması gerektiği gibi, büyük ekran TV'nizde izlemek için ExpressVPN kullanmanın tüm yöntemlerini bu sayfada bulabilirsiniz.
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ExpressVPN yüklenebilen bir TV veya konsol kullanın
Bu yöntem, ExpressVPN kullanarak TV izlemenin en basit ve tamamen kullanışlı yöntemidir. 160 sunucu konumunun tamamını kolayca kullanabilir ve VPN'in gizlilik ve güvenlik özelliklerinden mevcut içerikler için en az sınırlama ile faydalanabilirsiniz. TV'nizin veya video izleme cihazınızın Android TV işletim sistemi tabanlı olup olmadığını kontrol edin. Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL ve Philips markalarının tümü Android tabanlı akıllı TV'ler satmaktadır (yalnız etiketi kontrol edin, her model Android kullanmaz). Android'den türetilen video izleme cihazlarına şunlar dahildir: Fire TV Stick ve Fire TV Cube; Xiaomi Mi Box'lar; Google TV İle Chromecast; ve Nvidia Shield.
Artıları
- 160 sunucu konumu arasında kolayca geçiş yapma
- Tam gizlilik ve güvenlik özellikleri
- Android telefon uygulaması ile aynı olan basit arayüz
- Yerel hizmetlere ulaşmak için VPN'i kapatma kolaylığı
- ExpressVPN ile kullanılabilen tüm hizmetlerle çalışır
- Android video izleme cihazları 50 Dolar'dan başlıyor
Eksileri
- Sadece belli başlı cihazlarda kullanılabilir
- İnternet bağlantınız yavaşsa beklemeye neden olabilir
- Bazı uygulama mağazalarında ExpressVPN'i bulmak zor olabilir
ExpressVPN'i şu cihazlara nasıl kuracağınızı öğrenin:
Android TV tabanlı cihazlar (akıllı TV'ler, Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box)
Fire TV cihazları (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
MediaStreamer kullanın
Sadece internetten video izlemek isteyen ve izlerken gizlilik ve güvenlik konusunda endişe yaşamayan kişiler için mükemmel bir çözüm. MediaStreamer, VPN yüklenemeyen cihazlarda da çalışır. Bu cihazlara Xbox, Playstation ve Nintendo Switch gibi oyun konsolları ve Apple TV dahildir. İlk kurulumdan sonra herhangi bir işlem gerekmez.
Artıları
- VPN yüklenemeyen cihazlarda kullanılabilir
- İlk kurulumdan sonra "kur ve unut"
- Yavaş ağlarda daha iyi bir performans gösterebilir
- En popüler ABD ve Birleşik Krallık hizmetlerinin çoğuyla çalışır
Eksileri
- Gizlilik veya güvenlik özellikleri yok
- Kurulum, uygulamadan daha fazla adım içerir
- Aynı cihaz için ülkeler arası geçiş yok
- Bazı cihaz/hizmet kombinasyonları desteklenmeyebilir
- Daha az popüler hizmetler desteklenmeyebilir
MediaStreamer'ı şu cihazlarda nasıl kuracağınızı öğrenin:
Apple TV (4. Jenerasyon ve daha yenisi | 3. Jenerasyon veya daha eskisi)
Oyun konsolları (PS4 | PS3 | Xbox One | Xbox 360 | Nintendo Switch)
VPN'in etkin olduğu bir cihazı TV'nize bağlayın
VPN ile erişilebilen içeriklere sadece arada sırada TV'lerinden erişmek isteyen kullanıcılar için, farklı bir cihazı TV'ye bağlamak en iyi seçenek olabilir. Bunu doğrudan kablolu bağlantıyla veya “yansıtma” ve “yayınlama” aracılığıyla kablosuz bağlantıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Kablolu bağlantı
Bu yöntem en sağlam yöntemdir. Sadece bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV'nize bir HDMI kablosu bağlayın ve ekranınızı oraya yansıtın. Televizyon sadece bir ekran olduğundan dolayı, şayet TV'nin bir HDMI çıkışı varsa, herhangi bir uyumluluk sorunu olmaz. Yine de bir HDMI kablosuna ve, cihazınızın bir HDMI girişine sahip olmaması durumunda, kablonun diğer ucu için bir adaptöre ihtiyacınız olacak.
Artıları
- 160 sunucu konumu arasında kolayca geçiş yapma
- Tüm gizlilik ve güvenlik özellikleri
- Mac, Windows, iOS veya Android uygulamanız olduğundan dolayı basit arayüz
- Neredeyse tüm TV'lerle çalışır
- ExpressVPN ile kullanılabilen tüm hizmetlerle çalışır
Eksileri
- Göze hoş görünmeyen kabloya takılma tehlikesi ve cihaz yakında olmalı
- Kablo ve adaptör masrafı, basit bir Android video izleme cihazının fiyatına yakın olabilir
- Açık olması gereken bilgisayar veya mobil cihaz (kumanda değil) tarafından kontrol edilebilir
Kablosuz bağlantı: Yansıtma
Doğru donanımla, bir bilgisayar veya mobil cihaz üzerindeki içerikleri bir TV'ye veya bu tür sinyalleri alabilen bir video izleme konsoluna (Apple TV, Chromecast veya Fire TV Stick gibi) kablosuz bir şekilde yansıtabilirsiniz. Yansıtma, verici cihazdaki görüntünün birebir kopyasını gönderir (araç çubukları vs. dahil). Yayınlama (aşağıda açıklanıyor) yöntemine göre daha fazla durumda çalışması muhtemel olsa da, bu yöntemin dezavantajları bulunmaktadır. Ancak tek seferlik izleme için (veya başka bir kişinin evini ziyaret ettiğinizde) sahip olunması iyi bir seçenektir.
Artıları
- 160 sunucu konumu arasında kolayca geçiş yapma
- Tüm gizlilik ve güvenlik özellikleri
- Mac, Windows, Android veya iOS uygulamanız olduğundan dolayı basit arayüz
- Sinyali alan video izleme cihazları tüm TV'lerle çalışır
- ExpressVPN ile kullanılabilen tüm hizmetlerle çalışır
Eksileri
- Yansıtma sinyallerini alabilen bir akıllı TV veya video izleme cihazı gerektirir
- Sinyali gönderen bilgisayar veya mobil cihaz başka amaçlar için kullanılamaz; ekranın, pili hızlı tüketen "yansıtma" moduna alınması gerekir
- Görüntü kalitesi, yayınlama yöntemine göre daha kötü olabilir ve istenmeyen öğeleri (pil durumu göstergesi, saat, araç çubukları) içerebilir
- Verici ve alıcı cihaz arasında bir gecikme olabilir
Şu cihazlara nasıl yansıtacağınızı öğrenin:
Fire TV cihazları (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
Kablosuz bağlantı: Yayınlama
Yansıtma ile benzer bir yöntem olan yayınlama, videoyu bir bilgisayardan veya mobil cihazdan bir akıllı TV'ye veya alabilme özelliğine sahip bir video izleme cihazına gönderir. Yanstıma yönteminden farklı olarak, genellikle o cihazın ne yaptığını önemsemeyen yayınlama yöntemi, sadece belirli uygulamalarda ve hizmetlerde kullanılabilir ve VPN bağlı olduğunda devre dışı kalabilir. Yayınlama yöntemi kullanılabildiği zaman, sahip olduğu görüntü kalitesi genellikle kablolu bir bağlantı ile eşdeğerdir ve yayını yapan cihaz başka amaçlar için kullanılabilir. Belirli bir hizmet/cihaz kombinasyonunun çalıştığını doğruladığınızda, bu yöntem çok sağlıklı olacaktır.
Artıları
- 160 sunucu konumua arasında kolayca geçiş yapma
- Tüm gizlilik ve güvenlik özellikleri
- Mac, Windows, iOS veya Android uygulamanız olduğundan dolayı basit arayüz
- Yanstıma yönteminden daha iyi ve kablolu bağlantı ile eşdeğer video kalitesi
Eksileri
- Bir akıllı TV veya yayınlama sinyalini alabilen bir video izleme cihazı gerektirir
- Bazı uygulamalarda, hizmetlerde veya alıcı cihazlarda devre dışı kalabilir
- VPN bağlı olduğunda devre dışı kalabilir
Şu cihazlara nasıl yansıtacağınızı veya yayınlayacağınızı öğrenin:
Fire TV cihazları (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
Yönlendiricinize ExpressVPN yükleyin
VPN'i doğrudan yükleyemeyen bir akıllı TV, video izleme cihazı veya oyun konsolu kullanan veya konum değiştirmek için daha fazla esneklik isteyen ve gizlilik ve güvenlik özelliklerin tamamına ihtiyacı olan kullanıcılar için en iyi seçenek yönlendiriciler için ExpressVPN‘dir.
Tarayıcınızın yönlendirici konsolundan kolay bir şekilde konum değiştirebilirsiniz. Ayrık tünelleme kullandığınızda, yönlendiriciye bağlı her cihaz seçilen VPN konumunu kullanmak için ayarlanabilir, “VPN kullanma"mak için ayarlanabilir veya MediaStreamer'ı kullanmak için ayarlanabilir. Yönlendirici, ona bağlı cihazlarla birlikte beş cihaz sınırı için tek bir cihaz olarak sayılır. Ayrıca, kulanıcılarının VPN'e bağlanmaya istekli olmadığı (veya nasıl bağlanacağını bilmediği) bir evdeyseniz, onların herhangi bir çabası olmadan onları da korumanızı sağlar.
Evinizdeki her cihazın korunmasını ve sanki seçtiğiniz ülkedeymişsiniz gibi davranmasını istiyorsanız, VPN yönlendiriciyi hiçbir şey alt edemez. Bu yöntemi, herkesin işine yarayan uzman çözümü olarak düşünebilirsiniz.
Artıları
- Tarayıcı arayüzü üzerinden 160 sunucu konumu arasında kolayca geçiş yapma
- Hangi cihazların VPN' bağlanacağını seçebilme (ayrık tünelleme)
- Bazı cihazların sadece MediaStreamer'ı kullanmasını ayarlayabilme
- İlk kurulumdan sonra "kur ve unut"
- MediaStreamer'ı kullanamayan cihazlar dahil olmak üzere tüm akıllı TV'ler, oyun konsolları ve video izleme cihazları ile çalışır
- Ağınızdaki herkes sadece Wi-Fi'a bağlanarak korunur
- ExpressVPN ile kullanılabilen tüm hizmetlerle çalışır
- Yerel hizmetlere ulaşmak için VPN'i kapatma kolaylığı
Eksileri
- Her yönlendirici bu uygulamayı yükleyemez
- Uygulamayı yönlendiriciye yüklemek diğer cihazlara göre daha fazla adım içerir
- Bazı video izleme cihazlarında konum değiştirmenin "gerçekleşmesi" için birden fazla yeniden başlatma gerektirebilir
ExpressVPN'i şu cihazlarda nasıl kuracağınızı öğrenin:
Linksys yönlendiriciler
Netgear yönlendiriciler
Bir bilgisayarı sanal yönlendirici olarak kullanın
Son olarak, ekstra donanım satın almak istemeyen ve birkaç sınırlamayı umursamayan ve teknik bilgiye sahip bir kullanıcıysanız, Windows veya Mac bilgisayarınızı “sanal yönlendirici” veya “erişim noktası” olarak da kullanabilirsiniz. Bu bilgisayara bağlanan her cihaz, bu bağlantı üzerinden paylaşılan VPN'in tüm faydalarından istifade edecektir. Bu yöntemin bazı dezavantajları bulunuyor ancak VPN'i yükleyemeyen ve MediaStreamer için tam özelliklere sahip olmayan bir cihazda VPN'in tüm faydalarını edinmek için kararlıysanız, “sanal yönlendirici” aradığınız çözüm olabilir.
Artıları
- 160 sunucu konumu arasında kolayca geçiş yapma
- Tüm gizlilik ve güvenlik özellikleri
- Yerel hizmetlere ulaşmak için VPN'i kapatma kolaylığı
- Hangi cihazların VPN'e bağlanacağını seçebilme (ayrık tünelleme)
- MediaStreamer'ı kullanamayan cihazlar dahil olmak üzere tüm akıllı TV'ler, oyun konsolları ve video izleme cihazları ile çalışır
- ExpressVPN ile kullanılabilen tüm hizmetlerle çalışır
- Ekstra masraf veya donanım gerekmez
Eksileri
- Bilgisayar her zaman açık olmalıdır
- Kurulum oldukça karmaşıktır ve tekrarlanması gerekebilir
- Bağlantının yönlendiriciden daha yavaş olması muhtemeldir
- Bilgisayar üzerinden internette gezinme yavaşlar
- Mobil cihazlarda kullanılamaz; Bu tür cihazlarda bir erişim noktası oluşturabilirsiniz ancak VPN bağlantısı paylaşılmaz
ExpressVPN'i büyük ekran TV'nizde tamamen risksiz deneyin
TV'nizde VPN içeriklerini edinmenin birçok yoluna sahip olan ExpressVPN'i neden hemen denemiyorsunuz? Tamamen memnun kalmazsanız, paranızın tamamını geri almak için 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin.