Bu rehber, ExpressVPN’in Linksys yönlendiricilerde nasıl kurulacağını gösterir.
ExpressVPN, aşağıdaki Linksys yönlendirici modellerinde desteklenir:
- Linksys EA6200
- Linksys WRT1200AC
- Linksys WRT1900AC 13J1
- Linksys WRT1900AC 13J2
- Linksys WRT1900ACS
- Linksys WRT1900ACS V2
- Linksys WRT3200ACM
- Linksys WRT32X
Linksys yönlendiricinizin modelini öğrenin.
Flashrouters’tan önceden yapılandırılmış bir yönlendirici satın aldıysanız doğrudan Yönlendiricide kurulumu tamamlayın bölümüne gidin.
Bölüme atla…
1. ExpressVPN aygıt yazılımını indirin
2. Linksys yönlendiricinizi internete bağlayın
3. ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin
4. ExpressVPN çalıştıran yönlendiriciye bağlanın
5. Yönlendiricide kurulumu tamamlayın
1. ExpressVPN aygıt yazılımını indirin
Aygıt yazılımını ExpressVPN web sitesinde indirin. Açılır menüden Linksys yönlendiricinizin modelini seçin.
Aygıt Yazılımını İndir‘i seçin.
Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Aktivasyon koduna kurulum için daha sonra ihtiyacınız olacak.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Linksys yönlendiricinizi internete bağlayın
Devam etmeden önce şunları mutlaka yapın:
- Linksys yönlendiricinizi açın.
- Linksys yönlendiricinizi (bir modem veya mevcut bir yönlendirici aracılığıyla) internete bağlayın.
- Cihazınızı Linksys yönlendiricisine bağlayın (Wi-Fi veya LAN kablosu aracılığıyla).
ExpressVPN aygıt yazılımını, ilk ağ kurulumunu tamamlamış olan mevcut yönlendiriciye kuruyorsanız: ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin bölümüne gidin.
ExpressVPN aygıt yazılımını, ilk ağ kurulumunu tamamlamamış olan yeni yönlendiriciye kuruyorsanız:
- Web tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 girin.
- Ekrandaki yönergeleri izleyerek ilk ağ kurulumunu tamamlayın.
- ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin bölümüne gidin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin
Web tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 girin. (Geçmişte varsayılan ağ geçidinizi değiştirdiyseniz bunu cihaz ayarlarınızda bulabilirsiniz.)
İstenirse Linksys yönlendiricinizin şifresini girin. (Varsayılan “admin“dir.) Giriş Yap‘ı seçin.
Yönlendiricinin yönetici panelinde Bağlanabilirlik‘i seçin.
Dosya Seç‘i seçin. Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN aygıt yazılımını seçin, ardından Başlat‘ı seçin.
Aygıt yazılımının tanınmadığını ve güncellemelerin yönlendiricinizin yeniden başlatılmasını gerektireceğini bildiren bildirimler göreceksiniz. Devam etmek için Evet ve Evet’i seçin.
Aygıt yazılımını başarıyla yükledikten sonra, yönlendiricinin yeniden başlatılmasını sağlamak için Tamam‘ı seçin.
Artık ExpressVPN aygıt yazılımını Linksys yönlendiricinize yüklediniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. ExpressVPN çalıştıran yönlendiriciye bağlanın
Cihazınızı Wi-Fi veya LAN kablosu aracılığıyla yeni VPN yönlendiricisine bağlayın.
Wi-Fi için ağ adı, varsayılan Linksys yönlendiricinizin Wi-Fi adı olarak görünebilir. Ağlar listenizde görünmesi biraz zaman alabilir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
5. Yönlendiricide kurulumu tamamlayın
Cihazınız ağa bağlandığında, ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinin kurulum ekranını göreceksiniz. Görünmezse expressvpnrouter.com adresine gidin. Başlat‘ı seçin ve yönergeleri izleyin.
Kurulum tamamlandığında Wi-Fi adınızı ve şifrenizi ve yönlendirici şifrenizi not edin.
Artık yönlendiricinizde ExpressVPN’i kurdunuz.
Not: Yönlendirici yönetici şifresini belirledikten sonra, yönlendirici mevcut tüm güncellemeleri otomatik olarak yükleyecektir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.