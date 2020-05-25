Bu rehber, ExpressVPN’in Linksys yönlendiricilerde nasıl kurulacağını gösterir.

ExpressVPN, aşağıdaki Linksys yönlendirici modellerinde desteklenir:

Linksys EA6200

Linksys WRT1200AC

Linksys WRT1900AC 13J1

Linksys WRT1900AC 13J2

Linksys WRT1900ACS

Linksys WRT1900ACS V2

Linksys WRT3200ACM

Linksys WRT32X

Linksys yönlendiricinizin modelini öğrenin.

Önemli: ExpressVPN gibi herhangi bir üçüncü taraf aygıt yazılımı yüklemek, yönlendiricinizin garantisini geçersiz kılabilir. Böyle bir endişeniz varsa yönlendiricinizin üreticisine danışın.

Flashrouters’tan önceden yapılandırılmış bir yönlendirici satın aldıysanız doğrudan Yönlendiricide kurulumu tamamlayın bölümüne gidin.

1. ExpressVPN aygıt yazılımını indirin

Aygıt yazılımını ExpressVPN web sitesinde indirin. Açılır menüden Linksys yönlendiricinizin modelini seçin.

Aygıt Yazılımını İndir‘i seçin.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Aktivasyon koduna kurulum için daha sonra ihtiyacınız olacak.

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2. Linksys yönlendiricinizi internete bağlayın

Önemli: Halihazırda farklı bir yönlendiriciye bağlıysanız Linksys yönlendiricisini mevcut ağınıza ikincil bir yönlendirici olarak eklemeniz önerilir. Mevcut bir yönlendiriciyi Linksys yönlendirici ile değiştirmek istiyorsanız mevcut yönlendiriciyi kaldırmadan önce Linksys yönlendiricisini ikincil yönlendirici olarak kurmanız önerilir.

Devam etmeden önce şunları mutlaka yapın:

Linksys yönlendiricinizi açın.

Linksys yönlendiricinizi (bir modem veya mevcut bir yönlendirici aracılığıyla) internete bağlayın.

Cihazınızı Linksys yönlendiricisine bağlayın (Wi-Fi veya LAN kablosu aracılığıyla).

ExpressVPN aygıt yazılımını, ilk ağ kurulumunu tamamlamış olan mevcut yönlendiriciye kuruyorsanız: ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin bölümüne gidin.

ExpressVPN aygıt yazılımını, ilk ağ kurulumunu tamamlamamış olan yeni yönlendiriciye kuruyorsanız:

Web tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 girin. Ekrandaki yönergeleri izleyerek ilk ağ kurulumunu tamamlayın. ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin bölümüne gidin.

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3. ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin

Önemli: ExpressVPN aygıt yazılımını Linksys yönlendiricinize yüklemek, Wi-Fi SSID’niz ve şifreniz gibi mevcut ayarların yerini alacaktır. Gerekirse ExpressVPN aygıt yazılımını Linksys yönlendiricinize yüklemek, Wi-Fi SSID’niz ve şifreniz gibi mevcut ayarların yerini alacaktır. Gerekirse yönlendiricinizi varsayılan Linksys aygıt yazılımına sıfırlayabilirsiniz

Önemli: Linksys WRT32X için yönlendiricinizde manuel aygıt yazılımı güncellemesi yapmak için bu Linksys WRT32X için yönlendiricinizde manuel aygıt yazılımı güncellemesi yapmak için bu yönergeleri izleyin.

Web tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 girin. (Geçmişte varsayılan ağ geçidinizi değiştirdiyseniz bunu cihaz ayarlarınızda bulabilirsiniz.)

İstenirse Linksys yönlendiricinizin şifresini girin. (Varsayılan “admin“dir.) Giriş Yap‘ı seçin.

Yönlendiricinin yönetici panelinde Bağlanabilirlik‘i seçin.

Dosya Seç‘i seçin. Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN aygıt yazılımını seçin, ardından Başlat‘ı seçin.

Aygıt yazılımının tanınmadığını ve güncellemelerin yönlendiricinizin yeniden başlatılmasını gerektireceğini bildiren bildirimler göreceksiniz. Devam etmek için Evet ve Evet’i seçin.

Aygıt yazılımını başarıyla yükledikten sonra, yönlendiricinin yeniden başlatılmasını sağlamak için Tamam‘ı seçin.

Artık ExpressVPN aygıt yazılımını Linksys yönlendiricinize yüklediniz.

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4. ExpressVPN çalıştıran yönlendiriciye bağlanın

Cihazınızı Wi-Fi veya LAN kablosu aracılığıyla yeni VPN yönlendiricisine bağlayın.

Wi-Fi için ağ adı, varsayılan Linksys yönlendiricinizin Wi-Fi adı olarak görünebilir. Ağlar listenizde görünmesi biraz zaman alabilir.

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5. Yönlendiricide kurulumu tamamlayın

Cihazınız ağa bağlandığında, ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinin kurulum ekranını göreceksiniz. Görünmezse expressvpnrouter.com adresine gidin. Başlat‘ı seçin ve yönergeleri izleyin.

Kurulum tamamlandığında Wi-Fi adınızı ve şifrenizi ve yönlendirici şifrenizi not edin.

Artık yönlendiricinizde ExpressVPN’i kurdunuz.

Not: Yönlendirici yönetici şifresini belirledikten sonra, yönlendirici mevcut tüm güncellemeleri otomatik olarak yükleyecektir.

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