Apple TV'niz için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu rehber, Apple TV’nizde (1., 2., 3. nesil) MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterir.

MediaStreamer, video izleme deneyiminizi iyileştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Apple TV, VPN’i doğal biçimde desteklemediğinden dolayı video izlemek için alternatif olarak MediaStreamer’ı kullanabilirsiniz.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in sunduğu gizlilik ve güvenlik faydalarını sunmaz. MediaStreamer, grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip değildir. MediaStreamer’da konum değiştiremezsiniz.

Henüz bir müşteri değil misiniz? Apple TV için ExpressVPN‘i neden edinmeniz gerektiğini okuyun.

Not: Aşağıdaki video 4. nesil bir Apple TV göstermektedir, bu nedenle videodaki arayüz daha eski modellerdekilerden farklıdır.



1. IP adresinizi ExpressVPN web sitesinde kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiği takdirde ExpressVPN giriş bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi kaydet‘e tıklayın. IP adresinizin yanında “kayıtlı” yazıyorsa bu seçeneği tekrar seçmeniz gerekmiyor.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini açın. IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak takip ettiği için bu seçeneği açmanız önerilir.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdikten sonra, ExpressVPN web sitesindeki hesabınıza düzenli olarak giriş yaparak IP adresinizin güncellendiğinden emin olun. Alternatif olarak, Apple TV’niz ile aynı ağa bağlıyken herhangi bir cihazda ExpressVPN uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu işlemler, ağınızdaki cihazlara aralıksız olarak MediaStreamer’a erişim sağlar.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi edinin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiği takdirde ExpressVPN giriş bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘ı tıklayın.

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

Sağ tarafta, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini göreceksiniz.

Tarayıcınızda bu pencereyi açık tutun. Kurulum için bu bilgilere daha sonra ihtiyacınız olacak.

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3. Apple TV’nizde Konum ayarlarını yapılandırın

Apple TV’nizde Ayarlar‘ı açın.

iTunes Store‘u seçin.

Konum‘u seçin.

Aşağı kaydırın ve ABD‘yi seçin.

Ana ekran‘a geri dönün. İstediğiniz uygulamalar artık görünecektir.

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4. Apple TV’nizde DNS sunucularını yapılandırın

Ayarlar > Genel‘e gidin.

Ağ‘ı seçin.

Apple TV’nizin internet kurulumuna bağlı olarak Wi-Fi veya Ethernet seçeneğini seçin. (Biz burada Ethernet’i seçtik. Wi-Fi kullanıyorsanız Wi-Fi seçeneğini seçin ve kablosuz ağ giriş bilgilerinizi girin)

DNS’i Yapılandır‘ı seçin.

Manuel‘i seçin.

Not: Geçerli DNS adresini/ayarını değiştirmeden önce, gelecekte bakmak ve saklamak için bir yere not etmenizi tavsiye ederiz. Hizmetimizi artık kullanmamaya karar verdiğinizde bu bilgilere ihtiyacınız olabilir.

Önceki adımda bulduğunuz MediaStreamer DNS sunucu IP adresininin numaralarını girin.

DNS değişikliğinin uygulanması için Apple TV’nizi yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bunu yapmak için Ayarlar > Genel > Yeniden Başlat‘a gidin.

Tebrikler! Artık MediaSteamer hizmetine erişebilirsiniz.

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