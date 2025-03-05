Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitim size Nintendo Switch’inizde MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Cihazınız VPN’i yerleşik olarak desteklemiyorsa, MediaStreamer yayın için harika bir alternatiftir.

MediaStreamer’ı sorunsuz kullanmak için IP adresinizi ExpressVPN web sitesinde kaydetmelisiniz. Bu, ExpressVPN’in IP adresinizi tanımasını ve cihazınıza MediaStreamer erişimi sağlamasını mümkün kılar.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Bazı yayın hizmetleri yalnızca belirli eShop bölgelerinde çalışır. Bu yayın hizmetlerinin çalışması için eShop konumunuzu değiştirmeniz gerekebilir.

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet seçeneğini seçin. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydedin seçeneğini etkinleştirdikten sonra kayıtlı IP adresinizi güncel tutmak için ExpressVPN web sitesinde hesabınıza periyodik olarak giriş yaptığınızdan emin olun. Alternatif olarak, <b>(</b>Nintendo Switch’inizle aynı ağa bağlıyken herhangi bir cihazda ExpressVPN uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu işlemler, ağınızdaki cihazların MediaStreamer’a erişimini sürdürmelerini sağlar.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adreslerini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. Nintendo Switch’inizdeki DNS sunucularını yapılandırın

Switch’inizde, Sistem Ayarları seçeneğini seçin.

İnternet > İnternet Ayarları seçeneğini seçin.

Şu anda bağlı olduğunuz ağı seçin. Herhangi bir ağa bağlı değilseniz bir ağ seçin.

Ayarları Değiştir seçeneğini seçin.

DNS Ayarları seçeneğini seçin. DNS Ayarları içerisinde, Manuel seçeneğini seçin.

Birincil DNS için, önceden bulduğunuz ilk MediaStreamer IP adresini girin. Girdiğiniz her sayı üç basamaklı bir sayı olarak yeniden biçimlendirilebilir. Tamam seçeneğini seçin.

İkincil DNS için, önceden bulduğunuz ikinci MediaStreamer IP adresini girin. Tamam seçeneğini seçin.

Kaydet seçeneğini seçin.

Tamam seçeneğini seçin. MediaSteamer kurulum işlemini tamamladınız. Artık Nintendo Switch’inizde MediaStreamer’a erişiminiz var.

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