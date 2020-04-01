Windows için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu rehber, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows 11 üzerinde ExpressVPN Windows uygulamasının nasıl kurulduğunu göstermektedir.

ExpressVPN Windows uygulaması şunlarla uyumlu değildir:

Windows Vista ve XP: OpenVPN manuel yapılandırmalarını kullanın.

ARM, Microsoft SQ1, Microsoft SQ2 veya SnapDragon işlemcilerini kullanan Windows cihazlar: Bu işlemciler, VPN’in çalışması için gerekli olan TAP adaptörü ile uyumlu değildir. İnternet sansürünün yüksek seviyede olduğu bir ülkede yaşıyorsanız yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. Aksi takdirde diğer Windows versiyonlarını kullanın.

Uygulamayı indirme

ExpressVPN hesap paneline gidin. İstendiği takdirde ExpressVPN giriş bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.

E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin.

Windows için İndir‘e tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini kapatmayın. Daha sonra kurulum için aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak.

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Aktivasyon kodunu edinme

ExpressVPN’i Windows bilgisayarınızda kullanmak için aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak.

Onu panoya kopyalayalım.

Panoya kopyalamak için kutu içindeki butonuna tıklayın. Bu kodu daha sonra girmeniz istenecek.

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Uygulamayı yükleme

Bilgisayarınıza indirilen dosyayı bulun ve üzerine çift tıklayın.

Uygulamayı yüklemek için bir bilgi istemi görürseniz, ilerlemek için Yükle‘ye tıklayın.

Uygulama bilgisayarınıza yüklenirken lütfen bekleyin.

İstendiğinde, Giriş Yap‘a tıklayın ve aktivasyon kodunuzu girin. Bu kod daha önce bulduğunuz koddur. Ctrl + V‘ye basarak veya dikdörtgen alana sağ tıklayıp Yapıştır‘a tıklayarak yapıştırın. Daha sonra İlerle‘ye tıklayın.

Aktivasyon kodunuzu kullanmamayı tercih ediyorsanız e-posta adresinizi kullanarak giriş yapabilirsiniz:

E-posta Giriş Bağlantısı ile Giriş Yap‘a tıklayın. ExpressVPN hesabınız ile ilişkili e-posta adresinizi girin. Giriş Bağlantımı E-posta ile Gönder‘e tıklayın. Herhangi bir cihaz üzerinden e-postayı açın ve ExpressVPN’e Giriş Yap‘ı seçin. Uygulama otomatik olarak etkinleştirilecek.

ExpressVPN’i sistem açılışında başlatma seçeneğine sahipsiniz. İlerlemek için tercihinizi seçin.

Ayrıca, ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olmak için VPN bağlantılarınız ile ilgili analizleri anonim bir şekilde paylaşabilirsiniz. İlerlemek için tercihinizi seçin.

ExpressVPN gizli bilgileri toplamaz ve ExpressVPN sunucularına varmadan önce onları anonimleştirir.

Tebrikler! Artık ExpressVPN’in geniş sunucu konumları ağına erişmeye hazırsınız.

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VPN sunucusu konumuna bağlanma

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için butonuna tıklayın. ExpressVPN varsayılan olarak sizin için en iyi deneyimi sunan Akıllı Konum adlı konumu önerecek.

Uygulama ekranında Bağlandı mesajını görür görmez, özgürce ve güvenli bir şekilde gezinmeye başlayabilirsiniz!

Not: Bir ExpressVPN aboneliği, hangi platform olursa olsun, aynı anda beş cihaz üzerinde kullanılabilir. Bir aboneliği kullanarak beşten fazla cihazı kullanmaya çalışırsanız aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

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VPN sunucusu konumuna bağlantıyı sonlandırma

VPN sunucusu konumuna bağlantıyı sonlandırmak için, VPN bağlı iken butonuna dokunun.

“Bağlı Değil” ekranını gördüğünüzde bağlantınızın sonlandırıldığını bileceksiniz.

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Farklı bir VPN sunucusu konumu seçme

Farklı bir sunucusu konumuna bağlanmak için butonuna tıklayın.

Not: VPN bağlı iken konum değiştirmeye çalıştığınız ilk seferde, internet trafiğiniz yeniden bağlanma sırasında güvenli olmayabilir şeklinde bir uyarı alacaksınız. İlerlemekte bir sakınca yoktur.

Bir sunucu konumuna bağlanmak için üzerine tıklayın ve sonra butonuna tıklayın. Alternatif olarak, konumun üzerine çift tıklayabilirsiniz.

VPN konumları listesi varsayılan olarak iki sekme içerir: Önerilen ve Tüm Konumlar.

Önerilen sekmesi, ExpressVPN’in bağlanmanız için önerdiği konumları gösterir.

Tüm Konumlar sekmesi, VPN sunucularını bölgelere göre listeler. Listeleri sağ taraftaki ve simgelerine tıklayarak açabilir ve kapatabilirsiniz.

Siz favori konumlar ekledikten sonra Favoriler sekmesi ortaya çıkacak. Bir konumu sağ tarafındaki simgesine tıklayarak favoriler listenize kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, arama çubuğunu kullanarak tercih ettiğiniz sunucu konumunu arayabilirsiniz.

Arama çubuğunun içine tercih ettiğiniz sunucu konumunun adını girin ve sonra arama sonuçlarında o sunucu konumuna çift tıklayın.

Bir sunucu konumuna bağlantıyı sonlandırdıktan sonra, Akıllı Konum olarak işaretlenmiş konuma tıklayarak Akıllı Konumunuza (en iyi deneyim için önerilen konuma) geri dönebilirsiniz.

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Farklı bir VPN protokolü seçme

Önemli: Farklı bir protokole geçmeden önce VPN bağlantısını sonlandırın.

VPN protokolü, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemidir. ExpressVPN, en iyi deneyim için Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önermektedir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilmektedir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak seçmektedir.

Bazı durumlarda, protokolü değiştirmek daha hızlı bir bağlantı elde etmenize yardımcı olabilir.

Farklı bir protokole geçmek için:

> Seçenekler‘e tıklayın.

Protokol sekmesine tıklayın. Kullanmak istediğiniz protokolü seçin ve sonra Tamam‘a tıklayın.

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ExpressVPN uygulamasına kısayol nasıl eklenir

Kısayol özelliği, VPN’e bağlandıktan sonra ExpressVPN ana ekranında görünür. Kısayol özelliği ilk defa bağlandığınızda görünmez ancak ikinci defa bağlandıktan sonra görünecektir.

Kısayollar, VPN’e bağlandığınızda doğrudan ExpressVPN üzerinden uygulamaları ve web sitelerini kolay ve hızlı bir şekilde açmanızı sağlar. VPN’e bağlandıktan sonra—örneğin belirli bir video izleme hizmeti veya sosyal ağ gibi—bazı favori yerleri ziyaret ediyorsanız, onu bir kısayol olarak eklemek sizi her seferinde cihazınızın ana ekranına veya tarayıcısına geri dönme zahmetinden kurtarır.

Bir uygulamayı veya web sitesini açmak için, VPN’e bağlı iken uygulamanın veya sitenin simgesine dokunun.

Eğer beşten az kısayol seçtiyseniz, butonuna tıklayarak bir kısayol ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, > Seçenekler > Kısayollar‘ı seçerek bir kısayol ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Bir kısayol eklemek için butonuna tıklayın.

Daha sonrasında Uygulama kısayolu ekle veya Web sitesi bağlantısı ekle seçeneğini seçin.

Bir kısayolu silmek için, o kısayolu seçin ve sonra butonuna tıklayın.

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Başlatırken ExpressVPN’i açma ve VPN’e bağlanma

Sistem açılışında ExpressVPN’in otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağını seçebilirsiniz.

“Sistem açılışında bağlan” ayarlarını değiştirmek için, butonuna ve sonra Seçenekler‘e tıklayın.

Genel sekmesinde, ExpressVPN’i Windows açılınca başlat seçeneğini işaretleyin (veya işaretini kaldırın).

Ayrıca, uygulamayı açtığınızda ExpressVPN’in son kullanılan konuma bağlanması için ayarlayabilirsiniz.

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VPN Hız Testi’nin kullanımı

VPN Hız Testi’ni kullanmak için VPN bağlantınızı sonlandırmanız gerekir.

butonuna ve sonra Hız Testi‘ne tıklayın.

Hız Testi ekranında, Testi Çalıştır‘a tıklayın ve testin tamamlanmasını bekleyin.

Sonuçlar gösterildikten sonra, aşağıdaki kriterleri kullanarak bir konum seçin:

Hız Endeksi: Gecikme ve indirme hızı kullanılarak hesaplanır. Daha yüksek bir Hız İndeksine sahip bir konum daha iyi deneyim sunar

Gecikme ve indirme hızı kullanılarak hesaplanır. Daha yüksek bir Hız İndeksine sahip bir konum daha iyi deneyim sunar Gecikme: Ne kadar düşük olursa o kadar iyi

Ne kadar düşük olursa o kadar iyi İndirme Hızı: Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi

> Seçenekler‘e gidin. Ayrık tünelleme ayarlarını değiştirmek için‘e gidin.

Önemli: Hız Testi, Windows 12 (şu an erken erişimde) için ExpressVPN’de mevcut değildir.

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Ayrık tünellemenin kullanımı

Ayrık tünelleme özelliği, ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN’i kullanacağına ve hangilerinin kullanmayacağına karar vermenize imkan sağlar.

Önemli: Ayrık tünelleme ayarlarını değiştirmek için VPN bağlantınızı sonlandırmanız gerekir.

Ayrık tünelleme ayarlarını değiştirmek için > Seçenekler‘e gidin.

Genel sekmesinde, Bağlantıyı uygulama bazlı yönet kutucuğunu işaretleyin ve Ayarlar‘a tıklayın.

Buradan, farklı ayrık tünelleme seçeneklerini seçebilirsiniz. Her seçenek için daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki listeyi genişletin:

Tüm uygulamalar VPN’i kullanır

Seçili uygulamaların VPN kullanmasına izin verme

Yalnızca seçili uygulamaların VPN kullanmasına izin ver

DAHA FAZLA: Ayrık tünelleme özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Önemli: Ayrık tünelleme özelliği, Windows 10 ve altı için ExpressVPN’de mevcuttur (ve şu an erken erişimde olan Windows 12 için ExpressVPN’de henüz mevcut değildir). Ayrık tünellemeyi kullanmak için şu anda Windows 10 için ExpressVPN’de kalmayı düşünün.

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IPv6 Sızıntı korumasının kullanımı

ExpressVPN uygulaması, IPv6 sızıntılarına karşı koruma sağlamak için varsayılan olarak IPv6 bağlantılarını engelleyecektir.

Sadece IPv6 bağlantıları kullanan cihazlarda bir sorunla karşılaşırsanız, Seçenekler > Gelişmiş‘e gidin ve IPv6 Sızıntı Koruması altındaki kutucuğun işaretini kaldırın.

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ExpressVPN Windows uygulamasında dil değiştirme

butonuna ve sonra Seçenekler‘e tıklayın.

Gelişmiş sekmesini seçin. Dil bölümü altından tercih ettiğiniz dili seçin.

Onaylamak için Tamam‘a tıklayın. ExpressVPN, uygulamayı kapatıp tekrar açtığınızda tercih ettiğiniz dile geçiş yapacaktır.

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ExpressVPN tarayıcı eklentisinin kullanımı

Windows için ExpressVPN’in 6.2 Versiyonunu (veya daha yenisini) kullanıyorsanız, ExpressVPN uygulamasını tarayıcınızdan kontrol etmek için ExpressVPN tarayıcı eklentisini kullanabilirsiniz. Bu eklenti, Google Chrome ve Mozilla Firefox üzerinde kullanılabilir.

Uygulamanızdan butonuna tıklayın, Seçenekler‘i seçin ve sonra Tarayıcılar sekmesine gidin.

Tarayıcı Eklentilerini Edinin‘e tıklayın ve sayfa üzerindeki yönergeleri takip edin.

ExpressVPN tarayıcı eklentileri hakkında daha fazla bilgiyi buradan öğrenin.

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Diğer cihazlarda ExpressVPN’in kurulumu

Tek bir ExpressVPN aboneliğiyle aynı anda beş cihazı bağlayabilir ve koruyabilirsiniz.

ExpressVPN’i diğer cihazlarınızda kurmak için > Tüm Cihazlarınızı Koruyun‘a tıklayın.

Kurulum Bağlantısını Gönder‘e tıklayın.

ExpressVPN’e kaydolmak için kullandığınız e-posta adresinize bir kurulum bağlantısı gönderilecek.

ExpressVPN’i yüklemek istediğiniz cihazlarda e-postayı açın. Şimdi Kurun‘u seçin ve sonra ExpressVPN’i indirmek ve yüklemek için yönergeleri takip edin.

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Uygulamayı silme

Not: Aşağıdaki yönergeler Windows 10 içindir. Windows 7 veya 8 kullanıyorsanız, lütfen Windows 7 ve Windows 8 için uygulama silme yönergelerini takip edin.

Windows masastünüzden Ayarlar > Uygulamalar‘a gidin.

ExpressVPN’i bulana kadar programlar listesini aşağıya kaydırın. ExpressVPN’i seçin ve Kaldır‘a tıklayın.

Silmeyi gerçekleştirdikten sonra ExpressVPN’in hala kullanılabilir VPN bağlantısı olarak listelendiğini görürseniz:

Başlat butonuna tıklayın ve Çalıştır komutunu açmak için Windows tuşu + R‘ye basın. Ağ Bağlantıları penceresine gitmek için Çalıştır komutunda ncpa.cpl girin ve Enter tuşuna basın. Ağ Bağlantıları pencerenizde, ExpressVPN olarak işaretlenmiş WAN Miniport‘a sağ tıklayın. Sil‘e tıklayın. Windows masaüstünüzden Ayarlar > Ağ ve İnternet > VPN‘e gidin. ExpressVPN’i kullanılabilir bağlantı olarak görüyorsanız onu silin.

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