Questo tutorial ti mostrerà come installare l’app di ExpressVPN per Windows su Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11.

L’app di ExpressVPN per Windows non è compatibile con:

Windows Vista e XP: utilizza la configurazione manuale di OpenVPN.

Dispositivi Windows che utilizzano processori ARM, Microsoft SQ1, Microsoft SQ2 o SnapDragon: questi processori non sono compatibili con l’adattatore TAP della VPN, necessario per il funzionamento della VPN. Se ti trovi in un paese che censura su internet in maniera massiccia, usa l’app di ExpressVPN per router. Altrimenti, usa altre versioni di Windows.

Scarica l’applicazione

Vai alla dashboard dell’account ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali ExpressVPN e fai clic su Accedi.

Inserisci il codice di verifica inviato via email.

Fai clic su Scarica per Windows.

Tieni aperta questa finestra del browser. Avrai bisogno del codice di attivazione per la configurazione in un secondo momento.

Ottieni il tuo codice di attivazione

Per poter usare ExpressVPN sul tuo computer Windows, avrai bisogno del tuo codice di attivazione.

Copialo nei tuoi appunti.

Fai clic sul codice di attivazione nella casella per copiarlo negli appunti. Ti verrà richiesto più tardi.

Installa l’applicazione

Trova e fai doppio clic sul file da scaricare sul tuo computer.

Se viene visualizzato il messaggio per installare l’app, fai clic su Installa per procedere.

Attendi l’installazione dell’app sul tuo PC.

Quando richiesto, fai clic su Accedi e incolla il codice di attivazione. Questo è il codice che hai trovato in precedenza. Puoi incollarlo premendo Ctrl + V o facendo clic con il pulsante destro del mouse sul campo rettangolare e facendo clic su Incolla. Quindi clicca su Continua.

Se preferisci non utilizzare il tuo codice di attivazione, puoi accedere utilizzando il tuo indirizzo email:

Fai clic su Accedi con il collegamento tramite email. Inserisci l’indirizzo email associato al tuo account ExpressVPN. Fai clic su Link di accesso tramite email. Apri l’email su qualsiasi dispositivo e seleziona Accedi a ExpressVPN. L’app verrà attivata automaticamente.

Hai la possibilità di eseguire ExpressVPN all’avvio. Seleziona la tua preferenza per continuare.

Puoi anche scegliere di condividere in modo anonimo l’analisi delle tue connessioni VPN per migliorare ExpressVPN. Seleziona la tua preferenza per continuare.

ExpressVPN non raccoglie i tuoi dati privati e li rende anonimi prima che raggiungano i server di ExpressVPN.

Congratulazioni! Ora sei pronto per accedere all’ampia rete di posizioni server di ExpressVPN.

Collegati a una posizione del server VPN

Per collegarti ad una posizione server VPN, clicca sul pulsante ON. Di default, ExpressVPN ti consiglierà una posizione che fornisce la migliore esperienza per te, chiamata Smart Location.

Una volta visualizzato il messaggio Connesso nella schermata dell’applicazione, puoi iniziare a navigare in modo libero e sicuro!

Nota: un singolo abbonamento ExpressVPN può essere utilizzato contemporaneamente su cinque dispositivi, indipendentemente dalla piattaforma. Se si prova a utilizzare più di cinque dispositivi contemporaneamente con un singolo abbonamento, verrà visualizzata la seguente schermata:

Disconnettiti dalla posizione del server VPN

Per scollegarti dalla posizione server VPN, clicca sul pulsante ON mentre la VPN è accesa.

Saprai che ti sei disconnesso, quando visualizzerai il messaggio “Non connesso”.

Scegli una posizione del server VPN diversa

Per connetterti a una posizione server diversa, clicca su location picker sotto al pulsante On.

Nota: la prima volta che provi a cambiare posizione mentre sei connesso alla VPN, riceverai un messaggio di avviso che dice: il traffico internet potrebbe non essere sicuro durante la riconnessione. Puoi procedere comunque.

Per connetterti a una posizione server, clicca su di essa, poi clicca sul pulsante ON. In alternativa, puoi connetterti facendo doppio clic sulla posizione.

Di default, l’elenco di posizioni VPN presenta due schede: Consigliate e Tutte le posizioni.

La scheda Consigliate mostra tutte le posizioni di ExpressVPN più adatte alle tue esigenze di connessione

La scheda Tutte le posizioni elenca tutte le posizioni server VPN per regione. Puoi espandere e comprimere gli elenchi facendo clic sull’icona “>” a destra.

La scheda Preferite viene aggiunta nel momento in cui aggiungi posizioni preferite. Puoi salvare una posizione nel tuo elenco dei preferiti cliccando sulla icona a forma di stella a destra.

Puoi anche cercare la tua posizione server desiderata utilizzando la barra di ricerca.

All’interno della barra di ricerca, scrivi il nome della tua posizione server desiderata e poi fai doppio clic sulla posizione server nei risultati di ricerca per connetterti ad essa.

Dopo esserti scollegato dalla posizione server che hai scelto, puoi tornare alla tua Smart Location (la posizione consigliata per la migliore l’esperienza di navigazione) cliccando su Smart Location.

Passa a un protocollo VPN diverso

Importante: Disconnettiti dalla VPN prima di passare a un altro protocollo.

I protocolli VPN sono metodi con cui il tuo dispositivo si collega ai server VPN. Per un’esperienza migliore, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione Protocollo Automatico. Selezionata come impostazione predefinita, sceglie automaticamente il protocollo più appropriato per la tua rete..

In alcuni casi, il passaggio a un protocollo diverso può aiutarti a raggiungere velocità di connessione più elevate.

Per passare a un protocollo VPN diverso:

Clicca su > Opzioni.

Clicca sulla scheda Protocollo. Seleziona il protocollo che desideri utilizzare, poi clicca su OK.

Hai bisogno d'aiuto? .

Come aggiungere le scorciatoie all’app di ExpressVPN

La funzionalità relativa alle scorciatoie appare nella schermata principale di ExpressVPN dopo essersi connessi alla VPN. Le scorciatoie non appariranno la prima volta che ci si connette, ma soltanto dalla seconda volta in poi.

Le scorciatoie consentono di avviare app e siti web in modo semplice e veloce, direttamente da ExpressVPN, ogni volta che ci si connette. Se dopo esserti connesso alla VPN, ti connetti spesso alle tue destinazioni preferite, un particolare servizio streaming o social network, puoi aggiungerlo come scorciatoia per risparmiare tempo e non dover ogni volta tornare alla schermata principale del tuo dispositivo o browser.

Per avviare un’app o un sito web, fai clic sulla sua icona quando sei connesso alla VPN.

Se hai selezionato meno di cinque scorciatoie, puoi aggiungerne un’altra cliccando sull’icona più (+) di colore grigio.

In alternativa, puoi aggiungere e rimuovere le scorciatoie cliccando sul menu (≡) e selezionando Opzioni > Scorciatoie.

Clicca sul segno più (+) per aggiungere una scorciatoia.

Quindi seleziona Aggiungi collegamento all’app o Aggiungi collegamento al sito web per procedere.

Per rimuovere un collegamento, selezionare il collegamento, quindi fai clic sul segno meno (-).

Esegui e connetti ExpressVPN all’avvio

È possibile scegliere se ExpressVPN deve connettersi automaticamente all’avvio del PC.

Per configurare l’impostazione “connetti all’avvio”, clicca sull’icona del menu (≡), poi su Opzioni.

Nella scheda Generale, seleziona (o deseleziona) la casella per Lanciare ExpressVPN all’avvio di Windows.

Puoi anche configurare ExpressVPN in modo che si colleghi all’ultima posizione utilizzata.

Usa lo Speed Test VPN

Per utilizzare lo Speed Test VPN, devi scollegarti dalla VPN.

Clicca su , poi clicca su Speed Test.

Nella schermata dello Speed Test, clicca su Esegui il Test e attendi il suo completamento.

Quando verranno mostrati i risultati, scegli una posizione utilizzando i seguenti criteri:

Indice di velocità: viene calcolato utilizzando la latenza e la velocità di download. Una posizione con un indice di velocità più elevato fornirà un’esperienza migliore.

viene calcolato utilizzando la latenza e la velocità di download. Una posizione con un indice di velocità più elevato fornirà un’esperienza migliore. Latenza : più è bassa e meglio è.

: più è bassa e meglio è. Velocità di download: più è alta e meglio è.

Importante: lo Speed Test non è disponibile in ExpressVPN per Windows versione 12 (che è attualmente disponibile come anteprima anticipata).

Usa lo split tunneling

Lo split tunneling ti consente di decidere quali app utilizzano la VPN quando sei connesso a ExpressVPN.

Importante: è necessario essere scollegati dalla VPN per modificare le impostazioni di split tunneling.

Per modificare le impostazioni dello split tunneling, clicca su > Opzioni.

Nella scheda Generale, seleziona la casella Gestisci connessione per app, quindi clicca su Impostazioni.

Da lì, puoi selezionare diverse opzioni di split tunneling. Espandi l’elenco seguente per saperne di più su ciascuna opzione:

Tutte le app usano la VPN

Selezionando questa opzione, tutte le tue app utilizzeranno la VPN quando sei connesso a ExpressVPN. Nel menu Split Tunneling, seleziona Tutte le app usano la VPN, quindi clicca su OK. (Selezionanre questa opzione, equivale a deselezionare la casella per lo Split tunneling nel passaggio precedente).

Non consentire alle app selezionate di utilizzare la VPN

Questa opzione ti consente di selezionare alcune app, in modo che non utilizzino la VPN quando sei connesso a ExpressVPN. Per scegliere quali app non utilizzeranno la VPN, seleziona Non consentire alle app selezionate di utilizzare la VPN, quindi clicca su . Seleziona la casella accanto a ciascuna app che desideri escludere dalla VPN. Se non riesci a trovare una determinata app, fai clic su Aggiungi un’altra app per aggiungerla all’elenco. Clicca su OK > OK per applicare le modifiche. Quando sei connesso a ExpressVPN, tutto il traffico internet, ad eccezione delle app selezionate, utilizzerà la VPN.

Consenti solo alle app selezionate di utilizzare la VPN

Questa opzione ti consente di selezionare determinate app per l’uso della VPN. Per scegliere quali app utilizzeranno la VPN, seleziona Consenti solo alle app selezionate di utilizzare la VPN, quindi clicca su . Seleziona la casella accanto a ciascuna app che desideri proteggere con la VPN. Se non riesci a trovare una determinata app, fai clic su Aggiungi un’altra app per aggiungerla all’elenco. Clicca su OK > OK per applicare le modifiche. Quando sei connesso a ExpressVPN, solo le app selezionate utilizzeranno la VPN.

PER APPROFONDIRE: Ulteriori informazioni sulla funzione di split tunneling

Importante: la funzione di split tunneling è disponibile in ExpressVPN per Windows versione 10 e precedenti (ed è temporaneamente non disponibile in ExpressVPN per Windows versione 12, che è attualmente disponibile come anteprima anticipata). Per utilizzare lo split tunneling, considera nel frattempo di rimanere su ExpressVPN per Windows versione 10.

Usa la protezione contro l’esposizione IPv6

Di default, l’applicazione di ExpressVPN blocca le connessioni IPv6 per proteggerti contro la fuga di indirizzo IPv6.

Se hai problemi con dispositivi che utilizzano solo connessioni IPv6, vai su Opzioni > Avanzate e deseleziona la casella alla voce Protezione contro l’esposizione dell’indirizzo IPv6.

Modifica la lingua nell’app per Windows di ExpressVPN

Fai clic sul menu (≡) e seleziona Opzioni.

Seleziona la scheda Avanzate. Sotto Lingua, scegli la lingua che preferisci utilizzare.

Clicca su OK per confermare. ExpressVPN passerà alla lingua selezionata dopo aver chiuso l’app e averla avviata di nuovo.

Usa l’estensione per browser di ExpressVPN

Se stai utilizzando la Versione 6.2 (o successiva) dell’app di ExpressVPN, puoi scaricare e usare l’estensione browser di ExpressVPN per controllare da remoto l’app di ExpressVPN dal tuo browser. Attualmente, l’estensione è disponibile per Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

Dalla tua app, clicca sull’icona del (≡), scegli Opzioni, poi vai alla scheda Browser.

Clicca su Ottieni estensione e segui le istruzioni sulla pagina.

Scopri di più sulle estensioni browser di ExpressVPN.

Installa ExpressVPN su altri dispositivi

Con un unico abbonamento a ExpressVPN, puoi connettere e proteggere fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

Per configurare ExpressVPN su dispositivi, fai clic sul menu (≡) > Proteggi tutti i tuoi dispositivi.

Clicca su Link di installazione via email.

Riceverai un link per la configurazione all’indirizzo email che hai utilizzato per registrarti a ExpressVPN.

Apri l’email sui dispositivi su cui desideri configurare ExpressVPN. Seleziona Installa ora, quindi segui le istruzioni per scaricare e configurare ExpressVPN.

Disinstalla l’applicazione

NOTA: le seguenti istruzioni sono per Windows 10. Se utilizzi Windows 7 o 8, leggi le istruzioni di disinstallazione per Windows 7 e Windows 8.

Dal desktop di Windows, accedi alle Impostazioni > App e funzionalità.

Scorri l’elenco dei programmi fino a individuare ExpressVPN. Seleziona ExpressVPN e poi fai clic su Disinstalla.

Se ExpressVPN è ancora presente nell’elenco delle connessioni VPN disponibili dopo la disinstallazione:

Fare clic sul pulsante Start, quindi premi il tasto Windows + R per avviare il comando Esegui. Digita ncpa.cpl nel comando Esegui, quindi premi Invio per accedere alla finestra Connessioni di rete. Nella finestra Connessioni di rete, fai clic con il pulsante destro del mouse sul Miniport WAN con l’etichetta di ExpressVPN. Clicca su Elimina. Per il tuo Windows desktop, vai in Impostazioni > Rete e Internet > VPN. Se vedi ExpressVPN come connessione disponibile, eliminala.

