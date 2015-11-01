Bu kılavuz, Windows cihazınızda DNS ayarlarını nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.

Alan Adı Sistemi (DNS), alan adlarını IP adreslerine çevirerek tarayıcınızın bunları okuyup doğru sayfaları yüklemesini sağlar. İnternete bağlandığınızda, varsayılan olarak internet servis sağlayıcınızın (ISS) DNS sunucularını kullanırsınız. Ancak bu sunucular güvenli veya özel olmayabilir. Bu durum, DNS sorgularınızın ve dolayısıyla internet etkinliğinizin üçüncü taraflara maruz kalmasına neden olabilir. DNS sorgularınızın açığa çıkmasını önlemek için ExpressVPN’e bağlanarak DNS sorgularınızı yöneten özel ve şifrelenmiş DNS sunucularını kullanabilirsiniz.

Başka DNS sunucularını kullanmak istiyorsanız, Windows cihazınızdaki DNS ayarlarını güncelleyebilirsiniz.

Önemli: ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda, DNS sorgularınız ExpressVPN’in DNS sunucularından geçer. Windows cihazınızda farklı DNS sunucularını kullanmak için ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda, DNS sorgularınız ExpressVPN’in DNS sunucularından geçer. Windows cihazınızda farklı DNS sunucularını kullanmak için ExpressVPN’den bağlantınızı kesmeniz gerekir.

1. Ağ Bağlantıları ayarlarını açın

Windows cihazınızda klavyenizdeki Windows tuşu ⊞ + R kombinasyonuna basarak Çalıştır penceresini açın. ncpa.cpl yazın ve Tamam’a tıklayın.



Ağ Bağlantıları penceresinde, etkin internet bağlantınıza sağ tıklayın.

Eğer bir LAN kablosu kullanıyorsanız, Yerel Ağ Bağlantısı üzerine sağ tıklayın.

üzerine sağ tıklayın. Eğer Wi-Fi kullanıyorsanız, Wi-Fi üzerine sağ tıklayın.

Özellikler seçeneğini seçin.



Cihazınızda yapılan değişikliklere izin vermeniz istenirse, Evet seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön

2. DNS sunucu adreslerini belirleyin

Internet Protokolü Sürüm 4 (veya sadece Internet Protokolü) üzerine çift tıklayın.



Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneğini seçin.

Tercih edilen DNS sunucusu ve Alternatif DNS sunucusu alanlarına kullanmak istediğiniz DNS sunucu adreslerini girin.

(208.67.222.222 ve 208.67.220.220 adreslerini kullanabilirsiniz. Bunlar OpenDNS’in güvenli DNS sunucularıdır.)



Tamam > Tamam seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön

PPPoE hakkında bir not

Eğer internet servis sağlayıcınıza PPPoE bağlantısı üzerinden bağlanıyorsanız, DNS sunucularını doğrudan PPPoE bağlantısı üzerinde ayarlayın ve DNS ayarlarının etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön

Engellenen Siteler çözümüne geri dön