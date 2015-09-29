Bu kılavuz, ExpressVPN bağlantısını kestikten sonra internetiniz çalışmıyorsa, Windows internet bağlantınızı nasıl geri yükleyeceğinizi gösterecektir.

Not: VPN bağlantısı kesildikten sonra internet bağlantısının kaybolması nadirdir. En hızlı çözüm için, hemen destek almak amacıyla .

Ön Kontrol

ExpressVPN bağlantısını kestikten sonra internete erişemiyorsanız, Ağ Kilidi özelliğini etkinleştirmiş olabilirsiniz. Ağ Kilidi, VPN bağlantınız aniden kesildiğinde cihazınızın internet bağlantısını durdurarak trafiğinizi korur.

Sorunu çözmek için, Ağ Kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Ağ Bağlantıları Özelliklerini Değiştirin

Not: ExpressVPN’in bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir bölümüne gidin.

Önemli: Aşağıdaki adımları, kırmızı “x” işareti olmayan tüm ağ bağlantılarınız için uygulayın.

Bağlantıya sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin.

Cihazınızda yapılan değişikliklere izin vermeniz istenirse, Evet butonuna tıklayın.

Ağ sekmesinde, İnternet Protokolü Sürüm 4’e (veya sadece İnternet Protokolü) çift tıklayın.

DNS sunucu adresini otomatik olarak al seçeneğini işaretleyin.

Tamam butonuna tıklayın.

Bu adımları, kalan tüm ağ bağlantılarınız için tekrarlayın.

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