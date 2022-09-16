ExpressVPN üç abonelik planı sunar:

ABONELİK PLANI FİYAT/AY 12 aylık 8,32 $* 6 aylık 9,99 $* 1 aylık 12,95 $*

Her abonelik USD cinsinden faturalandırılır ve 30 günlük para iade garantisi ile gelir. Kredi kartı, PayPal, Apple uygulama içi satın almalar ve Google Play uygulama içi satın almalar gibi belirli ödeme yöntemleriyle satın alınan abonelikler, varsayılan olarak otomatik olarak yenilenir. Abonelik sürenizin sonunda ücretlendirilmemek için otomatik yenilemeyi kapatabilirsiniz.

*Bu fiyatlar, aboneliğinizin ilk yılı boyunca geçerlidir. Yenileme oranları değişebilir ve bunlar hakkında size 30 gün öncesinden bildirimde bulunulur.

ExpressVPN abonelikleri hakkında daha fazla sorunuz mu var? ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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