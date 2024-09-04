Windows için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu rehber, Windows 11 ARM64 için ExpressVPN uygulamasını nasıl indireceğinizi, kuracağınızı ve kullanacağınızı gösterecek.

Intel tabanlı Windows cihazlarda Windows 10 ve üzeri için ExpressVPN uygulamasını indirme, kurma ve kullanma talimatları için buraya tıklayın.

Not: Windows 11 ARM64 için ExpressVPN uygulaması beta aşamasındadır. Bu nedenle, ayrık tünelleme dahil bazı özellikler henüz mevcut değildir.

Uygulamayı indirmek

Windows 11 ARM64 için ExpressVPN uygulamasını indirmenin iki yolu vardır:

Microsoft Store

Microsoft Store uygulamasını açın ve “ExpressVPN” diye aratın. ExpressVPN‘e tıklayın.

Yükle‘ye tıklayın.

Uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? sorusu çıkarsa, Evet‘e tıklayın. Uygulamayı başarıyla indirdiniz.

ExpressVPN web sitesi

ExpressVPN hesap panosuna gidin. Giriş yapmanız istenirse, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın. E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin. ARM64 Beta İndir‘e tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Kurulum sırasında aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak.

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Aktivasyon kodunu almak

Windows bilgisayarınızda ExpressVPN kullanmak için aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak.

Hadi, kodu panonuza kopyalayalım.

Henüz yapmadıysanız, ExpressVPN hesap panosuna gidin. Giriş yapmanız istenirse, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.

Doğrulama kodunu girin.

Kutusuna tıklayarak kodu panonuza kopyalayın. Daha sonra bu kodu girmeniz istenecek.



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Uygulamayı kurmak

Bilgisayarınızda indirilen dosyayı bulun ve çift tıklayın.



Uygulamayı yüklemek için bir uyarı alırsanız, Yükle‘ye tıklayın.

Uygulamanın bilgisayarınıza kurulmasını bekleyin.

Kurulum sırasında, Giriş Yap‘a tıklayın ve aktivasyon kodunuzu yapıştırın. Bu kodu daha önce bulmuştunuz. Kodu Ctrl + V tuş kombinasyonu ile ya da dikdörtgen alana sağ tıklayıp Yapıştır seçeneğiyle yapıştırabilirsiniz. Ardından Devam‘a tıklayın.

Eğer aktivasyon kodunu kullanmak istemiyorsanız, e-posta adresiniz ile giriş yapabilirsiniz:

E-posta ile Giriş Yapma Bağlantısı ile Giriş Yap‘a tıklayın. ExpressVPN hesabınızla ilişkili e-posta adresini girin. E-posta ile Giriş Bağlantısı‘na tıklayın. Herhangi bir cihazda e-postanızı açın ve ExpressVPN’e Giriş Yap seçeneğine tıklayın. Uygulama otomatik olarak etkinleştirilecektir.

ExpressVPN’i başlangıçta çalıştırma seçeneğini karşınızda olacak. Tercihinizi seçin ve devam edin.

Ayrıca, ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olmak için anonim olarak analiz verileri paylaşma seçeneğiniz de var. Tercihinizi yapın ve devam edin.

ExpressVPN özel verilerinizi toplamaz ve sunucularına ulaşmadan önce anonim hale getirir.

Tebrikler! Artık ExpressVPN’in geniş sunucu ağına erişim sağlayabilirsiniz.

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Bir sunucu konumuna bağlanmak

Bir sunucu konumuna bağlanmak için butonuna tıklayın. Varsayılan olarak, ExpressVPN size en iyi deneyimi sunacak olan konumu, yani Akıllı Konum‘u önerir.



Uygulama ekranında Bağlandı mesajını gördüğünüzde, serbestçe ve güvenli bir şekilde gezmeye başlayabilirsiniz!

Not: Tek bir ExpressVPN aboneliğiyle, platformdan bağımsız olarak aynı anda sekiz farklı cihazda VPN’e bağlanabilirsiniz. Aynı anda sekiz cihazdan fazlasına bağlanmaya çalışırsanız şu ekranı göreceksiniz:

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Sunucu konumundan bağlantıyı kesmek

Sunucu konumundan bağlantıyı kesmek için tekrar butonuna tıklayın.



Ekranda “Bağlı değil” yazısını gördüğünüzde bağlantınız kesilmiş olacaktır.

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Farklı bir sunucu konumu seçmek

Farklı bir sunucu konumuna bağlanmak için butonuna tıklayın.

Not: İlk kez ExpressVPN’e bağlıyken konum değiştirmeye çalıştığınızda, yeniden bağlantı sırasında internet trafiğinizin güvenli olmayabileceği uyarısını alacaksınız. Devam etmek güvenlidir.

Bir sunucu konumuna bağlanmak için, konuma tıklayın ve ardından butonuna tıklayın. Alternatif olarak, konuma çift tıklayarak bağlanabilirsiniz.

Varsayılan olarak, mevcut konumlar listesi iki sekmeden oluşur: Tavsiye Edilenler ve Tüm Konumlar.

Tavsiye Edilenler sekmesi, ExpressVPN’in sizin için önerdiği en iyi bağlantı noktalarını gösterir.

Tüm Konumlar sekmesi, sunucu konumlarını bölgeye göre listeler. Listeleri genişletmek veya daraltmak için veya butonlarına tıklayın.

Favoriler sekmesi, favori konumlarınızı ekledikten sonra görünür. Bir konumu favorilere eklemek için sağdaki simgesine tıklayın.

Aradığınız sunucu konumunu arama çubuğunu kullanarak da bulabilirsiniz.

Arama çubuğuna, istediğiniz sunucu konumunun adını yazın ve ardından arama sonuçlarında sunucu konumuna çift tıklayarak bağlanın.

Bir sunucu konumundan bağlantıyı kestikten sonra, en iyi deneyim için önerilen konum olan Akıllı Konum’a geri dönmek için Akıllı Konum yazılı konuma tıklayabilirsiniz.

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Farklı bir protokole geçmek

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce ExpressVPN’den bağlantınızı kesin.

Protokoller, cihazınızın bir ExpressVPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir. En iyi deneyim için, ExpressVPN protokol ayarınızı Otomatik olarak ayarlamanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir ve ağınıza en uygun protokolü otomatik olarak belirler.

Bazı durumlarda, özellikle Destek Ekibimiz tarafından önerildiğinde, farklı bir protokole geçmek daha hızlı bağlantı hızlarına ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Farklı bir protokole geçmek için:

Menü simgesine tıklayın ve Ayarlar‘ı seçin.



Protokol sekmesine tıklayın. Kullanmak istediğiniz protokolü seçin ve ardından Tamam‘a tıklayın.

ExpressVPN’in sıfırdan geliştirdiği VPN protokolü olan Lightway için gelişmiş seçenekleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

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Reklamları, izleyicileri ve zararlı siteleri engellemek

Çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirin ve şirketlerin sizin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına alın. ExpressVPN uygulamasında birkaç tıklamayla reklamları, izleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin içerikleri engelleyebilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz birçok uygulama ve web sitesi, etkinliğinizi kaydeder ve üçüncü taraf şirketlerle paylaşır. Bu veriler genellikle izniniz olmadan veya bilginiz dışında, size daha hedeflenmiş reklamlar ve içerikler sunmak için kullanılır.

Bu gelişmiş koruma özellikleri, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulama ve web sitelerinin, açık kaynaklı engelleme listelerimizde yer alan üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.

Gelişmiş koruma özellikleri varsayılan olarak devre dışıdır. Bu özellikleri etkinleştirmek için:

VPN’e bağlanın ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullanın. Menü simgesine > Ayarlar > Gelişmiş Koruma bölümüne tıklayın. Kutuları işaretleyin.



ExpressVPN’in gelişmiş koruma özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

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ExpressVPN uygulamasına kısayollar eklemek

Kısayol özelliği, bağlandıktan sonra ExpressVPN ana ekranında görünür. İlk bağlantınızda kısayollar görünmez, ancak ikinci bağlantınızdan itibaren görünmeye başlar.

Kısayollar, bağlı olduğunuz sürece uygulamalara ve web sitelerine kolayca ve hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar. Bağlandıktan sonra sık sık belirli bir yayın hizmetini veya sosyal ağı ziyaret ediyorsanız, bu yerleri kısayol olarak eklemek, her seferinde cihazınızın ana ekranına veya tarayıcınıza geri dönme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bir uygulama veya web sitesini başlatmak için, ExpressVPN’e bağlıyken uygulama simgesine tıklayın.

Eğer seçili kısayol sayısı beşten azsa, yeni bir kısayol eklemek için simgesine tıklayın.

Alternatif olarak, kısayol eklemek veya kaldırmak için > Ayarlar > Kısayollar seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Kısayol eklemek için simgesine tıklayın.

Uygulama kısayolu ekle veya Web sitesi bağlantısı ekle seçeneklerini seçin.

Bir kısayolu kaldırmak için kısayolu seçin ve ardından simgesine tıklayın.

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ExpressVPN’i başlangıçta açmak ve bağlanmak

Bilgisayarınız açıldıktan sonra ExpressVPN’in otomatik olarak bağlanmasını ayarlayabilirsiniz.

Bağlanma ayarlarını yapılandırmak için , ardından Ayarlar‘a tıklayın.

Genel sekmesinde Windows başlangıcında ExpressVPN’i başlat kutusunu işaretleyin (veya işaretini kaldırın).

Ayrıca, uygulamayı başlattığınızda ExpressVPN’in en son kullanılan konuma bağlanmasını da yapılandırabilirsiniz.

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ExpressVPN Windows uygulamasında dili değiştir

> Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Gelişmiş sekmesini seçin. Dil bölümünde değiştirmek istediğiniz dili seçin.

Tamam‘a tıklayarak onaylayın. ExpressVPN seçtiğiniz dile geçiş yapacak ve uygulamayı kapatıp yeniden başlattığınızda yeni dil ayarları etkinleşecektir.

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ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanmak

ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanarak, tarayıcınızdan ExpressVPN uygulamasını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Uzantı, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge için kullanılabilir.

Uygulamanızdan, simgesine tıklayın, Ayarlar‘ı seçin ve Tarayıcılar sekmesine gidin.

Tarayıcı Uzantılarını Al‘a tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

ExpressVPN tarayıcı uzantıları hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Diğer cihazlarda ExpressVPN’i kurma

Tek bir ExpressVPN aboneliği ile aynı anda sekiz cihaza bağlanabilir ve güvenlik sağlayabilirsiniz.

Diğer cihazlarınızda ExpressVPN’i kurmak için > Tüm Cihazlarınızı Güvenli Hale Getirin seçeneğine tıklayın.

Kurulum Bağlantısını E-posta ile Gönder‘e tıklayın.

Kayıt olduğunuz e-posta adresine bir kurulum bağlantısı gönderilecektir.

Bu e-postayı kurulum yapmak istediğiniz cihazlarda açın. Şimdi Kur‘a tıklayın ve ExpressVPN’i indirip kurma talimatlarını takip edin.

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Uygulamayı kaldırmak

Windows 11’de ExpressVPN uygulamasını kaldırmanın birkaç yolu vardır.

Başlat menüsünden kaldırma

> Tüm Uygulamalar‘a tıklayın ve gösterilen listede ExpressVPN uygulamasını bulun. ExpressVPN uygulamasına sağ tıklayın ve Kaldır seçeneğini seçin. Ardından Denetim Masası‘na yönlendirileceksiniz. Denetim Masası’nda, ExpressVPN uygulamasına sağ tıklayın ve Kaldır‘ı seçin.

Ayarlar menüsünden kaldırma

> Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar ve Özellikler seçeneğine tıklayın. ExpressVPN uygulamasını bulun, ardından > Kaldır‘a tıklayın.

Denetim Masası’ndan kaldırma

Görev çubuğundaki arama kutusuna Denetim Masası yazın ve çıkan sonuçlardan seçin. Programlar > Programlar ve Özellikler Tıklayın . ExpressVPN uygulamasını bulun ve sağ tıklayın. Kaldır veya Kaldır/Değiştir ögelerini seçin ve yönergeleri takip edin.

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