Aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyorsanız bu sorun giderme adımlarını izleyin:
- ExpressVPN uygulamasını başlatamıyorsanız
- Aşağıdaki hata mesajlarından birini görüyorsanız:
- “Motor Kullanılamıyor”
- “Hizmete Erişilemiyor”
- “Hizmet Başlatılamadı”
Ön kontrol
Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için ExpressVPN uygulamasını kapatın ve tekrar açın.
Bu işlem, sorunu çözmezse aşağıdaki adımları izleyin:
- Bekleyen tüm Windows güncellemelerini yükleyin.
- ExpressVPN Windows uygulamasının en yeni versiyonunu indirin.
Sorun devam ederse Windows cihazınız için şu adımları izleyin:
- Windows Başlat menüsüne tıklayın. Tüm Programlar > Donatılar‘a gidin.
- Komut İstemi’ne sağ tıklayın ve istemi tüm yönetici izinleriyle açmak için Yönetici Olarak Çalıştır‘a tıklayın.
- Komut isteminde aşağıdaki komutu girin:
net start ExpressVpnservice
- Enter tuşuna basın.
- ExpressVPN’i tekrar açın.
- Sorun devam ederse bilgisayarınızı yeniden başlatın veya ExpressVPN’i tekrar yükleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
- Diyalog kutusunu açmak için Başlat‘a veya Windows tuşu + X‘e basın.
- Komut İstemi (Yönetici)‘yi bulun.
- Komut isteminde aşağıdaki komutu girin:
net start ExpressVpnservice
- Enter tuşuna basın.
- ExpressVPN’i tekrar açın.
- Sorun devam ederse bilgisayarınızı yeniden başlatın veya ExpressVPN’i tekrar yükleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Cihazınızda Kablosuz LAN Hizmeti’ni etkinleştirmediyseniz ExpressVPN uygulamasını başlatamayabilirsiniz. Kablosuz LAN Hizmeti’ni başlatmak için:
- ExpressVPN uygulamasını kapatın.
- Sunucu Yöneticisi‘ni açın.
- Özellikler > Özellik Ekle‘yi seçin.
- Kablosuz LAN Hizmeti‘ni seçin.
- Yükle > Kapat > Bitti‘ye tıklayın.
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Sorun devam ederse bilgisayarınızı yeniden başlatın veya ExpressVPN’i tekrar yükleyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.