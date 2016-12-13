VPN neler yapabilir? Göster

VPN'inizi kullanmanın 5 yöntemi Hemen göz atın

Bu kılavuz, hangi Windows sürümünü kullandığınızı nasıl öğrenebileceğinizi gösterecektir. ExpressVPN Windows uygulamasını kullanmak için Windows 7 veya üzeri bir sürüme ihtiyacınız olacak.

Windows Vista veya XP kullanıyorsanız, en son ExpressVPN uygulamasını indirebilmek için Windows’u güncelleyin. Bu, uygulamanın en güncel güvenlik ve gizlilik geliştirmeleriyle güncellenmesini sağlayacaktır. Windows 7 veya üzeri bir sürümü kullanamıyorsanız, OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanabilirsiniz.

Windows 11

Varsayılan olarak, Windows 11 görev çubuğu ekranın ortasına hizalanmıştır. Başlat düğmesine tıkladığınızda, menü şu şekilde görünecektir:

Windows 11 kullandığınızı doğrulamak için:

Başlat düğmesine tıklayın. Ayarlar’a tıklayın. Hakkında’ya tıklayın. Windows özellikleri altında, Sürüm bölümünün yanında Windows 11 yazdığını göreceksiniz.

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Windows 10

Varsayılan olarak, Windows 10 görev çubuğu ekranın sol alt köşesine hizalanmıştır. düğmesine tıkladığınızda, menü şu şekilde görünecektir:

Windows 10 kullandığınızı doğrulamak için:

’e tıklayın. Arama çubuğuna Bilgisayarınız hakkında yazın. Bilgisayarınız hakkında seçeneğine tıklayın. Windows özellikleri altında, Sürüm bölümünün yanında Windows 10 yazdığını göreceksiniz.

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Windows 8 veya Windows 8.1

Windows 8 veya 8.1 kullanıyorsanız, düğmesine tıkladığınızda, menü şu şekilde görünecektir:

Windows 8 veya 8.1 kullandığınızı öğrenmek için:

’e tıklayın. ’e tıklayın. Bilgisayar ve cihazlar > Bilgisayar bilgisi seçeneğine tıklayın. Windows altında, Sürüm bölümünün yanında Windows sürümünüzü göreceksiniz.



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Windows 7

Başlat düğmesine tıklayın. Bilgisayar’a sağ tıklayın, ardından Özellikler’e tıklayın. Windows sürümü altında Windows 7 yazdığını göreceksiniz.

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Windows Vista

Başlat > Denetim Masası’na tıklayın. Sistem ve Bakım > Sistem’e tıklayın. Windows sürümü altında Windows Vista yazdığını göreceksiniz.

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Windows XP

Başlat düğmesine tıklayın. Bilgisayarım’a sağ tıklayın ve Özellikler’e tıklayın. Sistem Özellikleri penceresinde, Genel sekmesine tıklayın. Sistem altında, Microsoft Windows XP yazdığını göreceksiniz.

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