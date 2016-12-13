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Bu kılavuz, hangi Windows sürümünü kullandığınızı nasıl öğrenebileceğinizi gösterecektir. ExpressVPN Windows uygulamasını kullanmak için Windows 7 veya üzeri bir sürüme ihtiyacınız olacak.

Windows Vista veya XP kullanıyorsanız, en son ExpressVPN uygulamasını indirebilmek için Windows’u güncelleyin. Bu, uygulamanın en güncel güvenlik ve gizlilik geliştirmeleriyle güncellenmesini sağlayacaktır. Windows 7 veya üzeri bir sürümü kullanamıyorsanız, OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki sürümlerden birini mi kullanıyorsunuz?

Windows 11
Windows 10
Windows 8 veya 8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Windows 11

Varsayılan olarak, Windows 11 görev çubuğu ekranın ortasına hizalanmıştır. Başlat düğmesine tıkladığınızda, menü şu şekilde görünecektir:

Windows 11 "Başlat" menüsü.

Windows 11 kullandığınızı doğrulamak için:

  1. Başlat düğmesine tıklayın.
  2. Ayarlar simgesi. Ayarlar’a tıklayın.
  3. Hakkında’ya tıklayın.
  4. Windows özellikleri altında, Sürüm bölümünün yanında Windows 11 yazdığını göreceksiniz. “Windows özellikleri” altında, “Sürüm” bölümünün yanında “Windows 11” yazıyor.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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Windows 10

Varsayılan olarak, Windows 10 görev çubuğu ekranın sol alt köşesine hizalanmıştır. Windows Başlat düğmesi. düğmesine tıkladığınızda, menü şu şekilde görünecektir:

Windows 10 "Başlat" menüsü.

Windows 10 kullandığınızı doğrulamak için:

  1. Windows Başlat düğmesi.’e tıklayın.
  2. Arama çubuğuna Bilgisayarınız hakkında yazın.
  3. Bilgisayarınız hakkında seçeneğine tıklayın.
  4. Windows özellikleri altında, Sürüm bölümünün yanında Windows 10 yazdığını göreceksiniz. “Windows özellikleri” altında, “Sürüm” bölümünün yanında “Windows 10” yazıyor.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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Windows 8 veya Windows 8.1

Windows 8 veya 8.1 kullanıyorsanız, Windows Başlat düğmesi. düğmesine tıkladığınızda, menü şu şekilde görünecektir:

Windows 8.1 "Başlat" menüsü.

Windows 8 veya 8.1 kullandığınızı öğrenmek için:

  1. Windows Başlat düğmesi.’e tıklayın.
  2. Ayarlar simgesi.’e tıklayın.
  3. Bilgisayar ve cihazlar > Bilgisayar bilgisi seçeneğine tıklayın.
  4. Windows altında, Sürüm bölümünün yanında Windows sürümünüzü göreceksiniz.
    “Windows” altında, “Sürüm” bölümünün yanında Windows sürümünüz görünecektir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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Windows 7

  1. Başlat düğmesine tıklayın.
  2. Bilgisayar’a sağ tıklayın, ardından Özellikler’e tıklayın.
  3. Windows sürümü altında Windows 7 yazdığını göreceksiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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Windows Vista

  1. Başlat > Denetim Masası’na tıklayın.
  2. Sistem ve Bakım > Sistem’e tıklayın.
  3. Windows sürümü altında Windows Vista yazdığını göreceksiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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Windows XP

  1. Başlat düğmesine tıklayın.
  2. Bilgisayarım’a sağ tıklayın ve Özellikler’e tıklayın.
  3. Sistem Özellikleri penceresinde, Genel sekmesine tıklayın.
  4. Sistem altında, Microsoft Windows XP yazdığını göreceksiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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