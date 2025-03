Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını görürseniz:

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Windows adapters on this system are currently in use.

Thu Apr 21 11:22:37 2016 Existing due to fatal error

Disconnected with error: vpn process terminated unexpectedly veya

Thu Apr 21 11:22:37 2016 All TAP-Win32 adapters on your system are currently in use.

Başlat Menüsünü açmak için Başlat‘a tıklayın (veya Windows tuşuna basın).

“ çalıştır ” yazın

” yazın Çalıştır iletişim kutusunu açmak için “Programlar” altında Çalıştır‘ı seçin

Çalıştır iletişim kutusunda “ncpa.cpl” yazın ve Tamam‘a tıklayın.

Ağ Bağlantıları penceresinde, ExpressVPN TAP adaptörünü bulun. Adı genellikle Ethernet ile başlar. Eski sürümler için Tap-Windows Adaptör V9 olarak da adlandırılabilir.

TAP adaptörünü sağ tıklayın ve Etkinleştir‘i seçin. Zaten etkinse, önce devre dışı bırakın ve sonra yeniden etkinleştirin.

ExpressVPN’i Yeniden Başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

TAP adaptörünüzü bulamıyor musunuz?

Ağ Bağlantıları penceresinde TAP adaptörünüzü göremiyorsanız, Aygıt Yöneticisi > Ağ adaptörleri > ExpressVPN Tap Adaptöre gidin.

Çift tıklayın ExpressVPN Tap Adaptöre cihaz durumu görüntülemek için. Görüyorsanız:

Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)

Sürücü imza zorlamasını devre dışı bırakmanız, ExpressVPN’i yeniden yüklemeniz ve sürücü imza zorlamasını yeniden etkinleştirmeniz gerekecektir.

Sürücü imza zorlamasını devre dışı bırakın

Yönetici yetkilerine sahip bir Komut İstemi açın. Bunu, masaüstü aramanızda “komut istemi” aratarak yapabilirsiniz. Komut İstemine sağ tıkladığınızdan ve Yönetici olarak çalıştırı seçtiğinizden emin olun. Şu komutu girin: “İşlem başarıyla tamamlandı.” mesajını görmelisiniz. Komut İstemini kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

ExpressVPN’i yeniden yükleyin

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. ExpressVPN’i Kur‘a tıklayın. Windows için ExpressVPN uygulamasını indirin. Windows için ExpressVPN uygulamasını yükleyin.

Sürücü imza zorlamasını yeniden etkinleştir

Yönetici yetkilerine sahip bir Komut İstemi açın. Bunu, masaüstü aramanızda “komut istemi” aratarak yapabilirsiniz. Komut İstemine sağ tıkladığınızdan ve Yönetici olarak çalıştırı seçtiğinizden emin olun. Aşağıdaki komutu girin: bcdedit /set testsigning off Komut İstemini kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Daha fazla sorun giderme

Hâlâ sorun yaşıyorsanız, önce bilgisayarınızı yeniden başlatın, ardından ExpressVPN’i başlatın ve bir sunucu konumuna bağlanın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorun devam ederse, ExpressVPN’i yeniden yükleyin. Önce uygulamayı kaldırmanız gerekmez. Sadece kurulum programını tekrar çalıştırın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

Başa dön