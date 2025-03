Bu kılavuz, ExpressVPN uygulamasını yüklemeye çalışırken Windows Installer hatası 1721’i nasıl çözeceğinizi gösterecektir:

Error 1721. There is a problem with this Window Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Action: Uninstall3x, location: C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\Uninstall.exe, command: /S"_?=C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\""

Bu hatayla karşılaşırsanız ExpressVPN uygulamasını yükleyemezsiniz.

Sorunu çözmek için:

Program Yükle ve Kaldır sorun gidericisi aracını indirin ve açın. Uninstalling seçeneğine tıklayın. ExpressVPN > Next seçeneğine tıklayın. Yes, try uninstall seçeneğine tıklayın. ExpressVPN uygulamasının kaldırılmasını bekleyin. İşlem tamamlandığında “fixed” mesajı görünecektir. Close seçeneğine tıklayın. Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin. ExpressVPN’in hâlâ Uygulamalar listesinde görünüp görünmediğini kontrol edin. Eğer listede varsa seçin ve Kaldır seçeneğine tıklayın.

ExpressVPN uygulaması artık cihazınızdan kaldırılmıştır. Windows için ExpressVPN uygulamasını indirip yükleyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

