Precisa de uma VPN para Windows? Assine a ExpressVPN Agora

Adora a ExpressVPN? Quer um mês grátis? Indique um amigo agora

Este tutorial mostrará como configurar o app da ExpressVPN para Windows no Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11.

O aplicativo ExpressVPN do Windows não é compatível com:

Windows Vista e XP: Use as configurações manuais para OpenVPN.

Dispositivos Windows que usam processadores ARM, Microsoft SQ1, Microsoft SQ2 ou SnapDragon: esses processadores não são compatíveis com o adaptador TAP da VPN, que é necessário para o funcionamento da VPN. Se você estiver em um país com um alto nível de censura na Internet, use o aplicativo ExpressVPN para roteadores.

Baixar o aplicativo

Vá para o painel da conta da ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais ExpressVPN e clique em Fazer Login.

Digite o código de verificação enviado para o seu email.

Clique em Download para Windows.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará do código de ativação para a configuração posterior.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Obter seu código de ativação

Para usar a ExpressVPN no seu computador com Windows, você precisará do seu código de ativação.

Vamos copiá-lo para sua área de transferência.

Clique em na caixa para copiar o código para sua área de transferência. Você será solicitado a fornecê-lo mais tarde.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Instalar o aplicativo

Localize e clique duas vezes no arquivo de download em seu computador.

Se você vir uma solicitação para instalar o aplicativo, clique em Instalar para continuar.

Aguarde enquanto o aplicativo está sendo instalado no seu PC.

Quando solicitado, clique em Fazer Login e cole seu código de ativação. Este é o código que você encontrou anteriormente. Você pode colá-lo pressionando Ctrl V ou clicando com o botão direito do mouse no campo retangular e clicando em Colar. Depois clique em Continuar.

Se preferir não usar seu código de ativação, você pode fazer login usando seu endereço de email:

Clique no Entrar com link de login no email. Digite o endereço de email associado à sua conta ExpressVPN. Clique em Entrar com link de login no email. Abra o email em qualquer dispositivo e selecione Fazer Login na ExpressVPN. O aplicativo será ativado automaticamente.

Você tem a opção de iniciar a ExpressVPN na inicialização. Selecione sua preferência para continuar.

Você também pode optar por compartilhar anonimamente análises sobre suas conexões VPN para ajudar a melhorar a ExpressVPN. Selecione sua preferência para continuar.

A ExpressVPN não coleta seus dados privados e os anonimiza antes que eles cheguem aos servidores da ExpressVPN.

Parabéns! Agora você está pronto para acessar a vasta rede de servidores da ExpressVPN.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Conectar-se a uma localização de servidor VPN

Para conectar-se a uma localização de servidor VPN, clique em . Por padrão, a ExpressVPN sugere a localização que fornece a melhor experiência para você, chamada Localização Inteligente.

Depois de ver a mensagem Conectada na tela do aplicativo, você pode começar a navegar com liberdade e segurança!

Nota: Uma única assinatura da ExpressVPN pode ser usada simultaneamente em cinco dispositivos, independentemente da plataforma. Se você tentar usar mais de cinco dispositivos simultaneamente em uma assinatura, verá a tela abaixo:

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Desconectar-se de uma localização de servidor VPN

Para se desconectar da localização de servidor VPN, clique em enquanto a VPN estiver ativada.

Você saberá que está desconectado quando vir a mensagem “Não Conectada”.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Escolher uma localização de servidor VPN diferente

Para se conectar a uma localização de servidor diferente, clique em .

Nota: Na primeira vez que você tentar alterar os locais enquanto estiver conectado à VPN, você receberá um aviso informando que seu tráfego da Internet pode estar inseguro durante a reconexão. É seguro continuar.

Para se conectar a um servidor, clique nele e, em seguida, clique em . Como alternativa, você pode se conectar clicando duas vezes na localização.

Por padrão, a lista de recursos de localização VPN possui duas guias: Recomendadas e Todas as Localizações.

A guia Recomendadas mostra as principais escolhas da ExpressVPN para você se conectar.

A guia Todas as Localizações lista as localizações de servidor VPN por região. Você pode expandir e recolher as listas clicando em e .

Uma guia Favoritas é exibida depois que você adiciona os locais favoritos. Você pode salvar uma localização na sua lista de favoritas clicando em à direita .

Você também pode procurar a localização de servidor desejada usando a barra de pesquisa.

Dentro da barra de pesquisa, digite o nome da localização de servidor desejada e clique duas vezes na localização de servidor nos resultados da pesquisa para se conectar a ela.



Depois de se desconectar de uma localização de servidor selecionada, você pode retornar à sua Localização Inteligente (a localização recomendada para a melhor experiência) clicando na localização marcada como Localização Inteligente.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Mudar para um protocolo VPN diferente

Importante: Desconecte-se da VPN antes de mudar para outro protocolo.

Os protocolos VPN são os métodos pelos quais seu dispositivo se conecta a um servidor VPN. Para obter a melhor experiência, ExpressVPN recomenda o uso da opção de protocolo Automático. Ela é selecionada por padrão e escolhe automaticamente o protocolo mais apropriado para sua rede.

Em alguns casos, mudar para um protocolo diferente pode ajudar você a obter velocidades de conexão maiores.

Para mudar para um protocolo diferente:

Clique em > Opções.

Clique na guia Protocolo. Selecione o protocolo que você deseja usar, depois clique em OK.

Precisa de ajuda? Fale com a equipe de suporte da ExpressVPN para obter ajuda imediata.

Voltar ao início

Como adicionar atalhos ao aplicativo ExpressVPN

O recurso de atalhos aparece na tela inicial da ExpressVPN após a conexão à VPN. (Seus atalhos não aparecerão na primeira vez que você se conectar, mas aparecerão a partir da sua segunda conexão.)

Os atalhos permitem que você inicie com rapidez e conveniência aplicativos e sites diretamente da ExpressVPN sempre que estiver conectado. Se você costuma visitar destinos favoritos depois de se conectar à VPN – um serviço de streaming ou rede social específica, por exemplo – adicioná-lo como um atalho evita que você precise voltar à tela inicial ou ao navegador do seu dispositivo para encontrá-lo.

Para iniciar um aplicativo ou site, clique no ícone quando conectado à VPN.

Se você tiver menos de cinco atalhos selecionados, poderá adicionar um clicando em .

Você também pode adicionar ou remover atalhos clicando em > Opçoes > Atalhos.

Para adicionar um atalho, clique em .

Então, selecione o Adicionar atalho de aplicativo ou Adicionar link de site para continuar.

Para remover um atalho, selecione-o e clique em .

Precisa de ajuda? Fale com a equipe de suporte da ExpressVPN para obter ajuda imediata.

Voltar ao início

Iniciar e conectar a ExpressVPN na inicialização

Você pode configurar se a ExpressVPN conecta-se automaticamente após o seu PC ser inicializado.

Para definir as configurações de “conectar na inicialização”, clique em e, em seguida, clique em Opções.

Na guia Geral, marque (ou desmarque) a caixa para Iniciar a ExpressVPN na inicialização do Windows.

Você também pode configurar a ExpressVPN para conectar-se à última localização usada quando você iniciou o aplicativo.

Voltar ao início

Usar o Teste de Velocidade VPN

Para usar o Teste de Velocidade VPN, você deve estar desconectado da VPN.

Clique em e, em seguida, em Teste de Velocidade.

Na tela Teste de Velocidade, clique em Executar Teste e aguarde a conclusão dos testes.

Depois que os resultados forem exibidos, selecione uma localização usando os seguintes critérios:

Índice de Velocidade : isso é calculado usando a latência e a velocidade de download. Um local com um índice de velocidade mais alto proporcionará uma experiência melhor

: isso é calculado usando a latência e a velocidade de download. Um local com um índice de velocidade mais alto proporcionará uma experiência melhor Latência : quanto menor, melhor

: quanto menor, melhor Velocidade de Download: quanto maior, melhor

Importante: O Teste de Velocidade não está disponível na ExpressVPN para Windows Versão 12 (que atualmente está disponível como visualização prévia).

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Usar túnel dividido (split tunneling)

O túnel dividido permite decidir quais aplicativos usam a VPN e quais não quando você está conectado à ExpressVPN.

Importante: Você deve estar desconectado da VPN para alterar suas configurações de túnel dividido.

Para alterar suas configurações de túnel dividido, clique em > Opções.

Na guia Geral, marque a caixa na seção de Gerenciar conexão e cada aplicativo individualmente e clique em Configurações.

A partir daí, você pode selecionar diferentes opções de túnel dividido. Expanda a lista abaixo para saber mais sobre cada opção:

Todos os aplicativos usam a VPN

Selecionar esta opção fará com que todos os seus aplicativos usem a VPN quando você estiver conectado à ExpressVPN. No menu Túnel Dividido, selecione Todos os aplicativos usam VPN e clique em OK. (Selecionar esta opção é o mesmo que desmarcar a caixa para Túnel Dividido da etapa anterior.)

Não permitir que aplicativos selecionados usem a VPN

Esta opção permite que você defina determinados aplicativos que não usarão a VPN quando você estiver conectado à ExpressVPN. Para escolher quais aplicativos não usarão a VPN, selecione Não permitir que aplicativos selecionados usem a VPN e clique em . Marque a caixa ao lado de cada aplicativo que deseja excluir da VPN. Se você não conseguir encontrar um determinado aplicativo, clique em Adicionar outro aplicativo para adicioná-lo à lista. Clique em OK > OK para aplicar suas mudanças. Quando você está conectado à ExpressVPN, todo o tráfego da Internet, exceto para os aplicativos selecionados, usará a VPN.

Permitir que apenas aplicativos selecionados usem a VPN

Esta opção permite que você selecione certos aplicativos para usar a VPN. Para escolher quais aplicativos usarão a VPN, selecione Permitir que apenas aplicativos selecionados usem a VPN e clique em . Marque a caixa ao lado de cada aplicativo que deseja proteger com a VPN. Se você não conseguir encontrar um determinado aplicativo, clique em Adicionar outro aplicativo para adicioná-lo à lista. Clique em OK > OK para aplicar suas mudanças. Quando você está conectado ao ExpressVPN, apenas os aplicativos selecionados usarão a VPN.

EM PROFUNDIDADE: Saiba mais sobre o recurso de túnel dividido (split tunneling)

Importante: O recurso túnel dividido está disponível na ExpressVPN para Windows Versão 10 e abaixo (e está temporariamente indisponível na ExpressVPN para Windows Versão 12, que atualmente está disponível como uma visualização prévia). Para utilizar o túnel dividido, considere manter-se na ExpressVPN para Windows Versão 10, enquanto isso.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Usar a proteção contra vazamento IPv6

Por padrão, o aplicativo ExpressVPN bloqueará conexões IPv6 para proteger contra vazamentos de IPv6.

Se você encontrar problemas com dispositivos que usam apenas conexões IPv6, vá para Opções > Avançado e desmarque a caixa sob Proteção Contra Vazamento de IPv6.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Trocar idioma no aplicativo ExpressVPN para Windows

Clique em > Opções.

Selecione a guia Avançado. Em Idioma, selecione o idioma para o qual você deseja mudar.

Clique em OK para confirmar. A ExpressVPN mudará para o idioma selecionado depois que você fechar o aplicativo e abri-lo de novo.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Usar a extensão ExpressVPN para navegador

Se você estiver usando a versão 6.2 (ou posterior) do aplicativo ExpressVPN para Windows, poderá usar a extensão do navegador ExpressVPN para controlar remotamente o aplicativo ExpressVPN em seu navegador. A extensão está disponível para o Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

No aplicativo, clique em , selecione Opções e vá para a guia Navegadores.

Clique em Obter Extensão e siga as instruções na página.

Saiba mais sobre a extensão ExpressVPN para navegador aqui.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Configurar a ExpressVPN em outros dispositivos

Com uma única assinatura ExpressVPN, você pode conectar e proteger cinco dispositivos simultaneamente.

Para configurar a ExpressVPN em seus outros dispositivos, clique em > Proteger todos os seus dispositivos.

Clique em Link de configuração no email.

Você receberá um link de configuração no endereço de email usado para se inscrever na ExpressVPN.

Abra o email nos dispositivos em que deseja configurar o ExpressVPN. Selecione Configurar Agora e siga as instruções para baixar e configurar o ExpressVPN.

Precisa de ajuda? .

Voltar ao início

Desinstalar o aplicativo

Nota: As instruções abaixo são para o Windows 10. Se você estiver usando o Windows 7 ou 8, consulte as instruções para desinstalar programas no Windows 7 e no Windows 8.

Na área de trabalho do Windows, vá para Configurações > Aplicativos.

Percorra a lista de programas até localizar a ExpressVPN. Selecione ExpressVPN e clique em Desinstalar.

Se você vir que a ExpressVPN ainda está listada como uma conexão VPN disponível após a desinstalação:

Clique em e, em seguida, pressione a tecla Windows + R para iniciar o comando Executar. Digite ncpa.cpl no comando Executar e pressione Enter para ir para a janela Conexões de Rede. Na janela Conexões de Rede, clique com o botão direito do mouse na Miniporta WAN rotulada ExpressVPN. Clique em Excluir. Na sua área do trabalho do Windows, vá para Configurações > Rede e Internet > VPN. Se você vir a ExpressVPN como uma conexão disponível, exclua-a.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início