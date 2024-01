Se UEFA Euro Cup 2024 livestream online på BBC og ITV

Pris: Gratis

Kanaler: BBC ogITV

BBC og ITV er de officielle engelske kanaler, som sender UEFA Euro 2021. Hvis du vil se me gratis med streaming på engelsk:

Få ExpressVPN. Forbind til en serverplacering i Schweiz. Gå til Zattoo, og tilmeld dig. Se med gratis!

Bemærk! Sørg for at tjekke de officielle spilletider på BBC TV Guide og ITV TV Guide, så du ved, hvornår du skal se med.

Kan jeg bruge en VPN til at se kampe i Euro 2024 fra et andet land?

ExpressVPN er en tjeneste til privatliv og sikkerhed og bør ikke bruges som et middel til at omgå ophavsretten. Vi kan ikke se eller styre, hvad du gør, mens du er forbundet til vores VPN, så du er ansvarlig for at overholde vores servicevilkår, din indholdsudbyders vilkår og eventuelle gældende love.

Lyt til kommentatorerne på UEFA Euro 2024 live via Danmarks Radio

Pris: Gratis

Denmark Radio leverer live dansk lydkommentarer af 2024 UEFA Euro.

Hvis du vil lytte med:

Skaf ExpressVPN. Opret forbindelse til en serverplacering i Danmark. Gå til Radio fra DR. Nyd kommentatorerne live!

Lytter du med fra din smartphone? Du kan sagtens høre DR fra din Android– eller iOS-enhed.