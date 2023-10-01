Сеть VPN позволит вам просматривать любой контент, не заботясь об ограничениях по географическому принципу и зная, что посещаемые вами сайты не регистрируют ваш личный IP-адрес и не собирают другую конфиденциальную информацию. Если вы цените свою онлайн-приватность и анонимность, вам следует использовать VPN на всех своих устройствах и для всего, что вы делаете в Интернете.

Использование VPN гарантирует, что никакие третьи лица не смогут перехватить ваши данные при их передаче. VPN-подключение особенно полезно при использовании публичных сетей Wi-Fi, например, в гостиницах и аэропортах во время путешествий или в кафе и офисах для коворкинга при удаленной работе.

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